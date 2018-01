Radio City Campana FM 91.7 Mhz cerró su cobertura desde Mar del Plata

Como ocurre cada verano la emisora de nuestra ciudad traslada su programación de la mañana desde la costa atlántica y desde el 4 de enero diariamente tuvo la cobertura de todo lo que ocurrió en el inicio del año 2018.

El espectáculo como es habitual fue el principal referente de la actividad presenciando espectáculos de primer nivel que engalan la cartelera yos protagonistas tuvieron su espacio: Martín Bossi, Jorge "Carna" Crivelli, Diego Pérez, Marta González, Virginia Lago, Victoria Onetto, Maximiliano Guerra, Claudia Lapacó, Antonio Grimau, Flor Marcasolli, Roberto Peña, Ariel Tarico, David Rotemberg. Claudio Ricco, "Pato" Muzzio, Omar Capacci, Julieta Bal fueron algunas de las personalidades que se refirieron a una de las temporadas teatrales más importantes de esta última década.

El móvil transmitió en directo desde el "Torreón del Monje" y desde el Hotel de Federación de Petroleros de la República Argentina.

También fueron transmitidos 7 de los partidos que se disputaron por la Copa de Verano "50º Aniversario" donde se destacaron los "clasicos" : San Lorenzo vs Huracán, Independiente vs Racing y Boca Juniors vs River Plate.

Como siempre el equipo tuvo integrado por: Ricardo Stecconi, Alberto Barriaga y Oscar Scotton durante 18 días a todo verano desde Mar del Plata por Radio City Campana FM 91.7 Mhz.