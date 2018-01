A veces deseamos llegar a ser felices como meta... Pensamos que, si todo va bien, según nuestros planes, si somos capaces de trabajar todos los días de nuestra vida sin desaprovechar cada oportunidad, podríamos llegar, pero es un círculo que no termina porque siempre vamos a querer más, y nuestro afán no se satisface. También podría ocurrir que sufriéramos la falta de trabajo y que de a poco se esfumara parte o todo lo que poseíamos. Pueden pasar muchas cosas que no están en nuestros planes, que no esperábamos y nos lleven a preguntarnos. ¿por qué? ¿qué está ocurriendo? Es posible que todo nuestro mundo de pronto se derrumbe sin aviso y sin piedad, y ante esas circunstancias solemos reaccionar de varias maneras: preocuparnos, desesperarnos, sufrimos, nos deprimimos y quedamos bloqueados. Tenemos la idea equivocada de que las cosas malas le suceden a los demás, pero lo cierto es que estamos en la misma bolsa y también puede ocurrirnos a nosotros. Y nunca faltan esos "consejeros" que nos harán sentir culpables por haber llegado a esa situación. Además, en esa etapa de crisis nuestro diálogo interior empezará a decir cosas como: "luché toda mi vida, invertí años y esfuerzo para conseguir todo lo que tengo y ahora en cuestión de un instante lo he perdido todo, si yo nunca le hice mal a nadie, ¿qué hice para merecer este castigo? De pronto llegará un día en que sin darnos cuenta la vida se nos fue de las manos, la juventud pasó, y ya no tenemos la misma fuerza, y lo que sería aún peor, a veces ya no hay familia, y es que hemos ido detrás de otras cosas, detrás de una ambición y perdimos la vista del hogar, los esposos/as, nos perdimos de ver crecer a nuestros hijos, sobretodo porque ellos necesitan presencia, ser amados, acompañados, escuchados. Es posible tener los bolsillos llenos, pero también un hogar frío y vacío de amor. Pero gracias a Dios tenemos la oportunidad de revertir toda situación, al principio no parecerá práctica a nuestros ojos, pero es la UNICA alternativa a la frustración y a una vida marcada en la desesperanza y es que Dios tome control de nuestra vida y nos guie en nuestras luchas y problemas. Permitirle a El que dirija nuestros caminos cuando parece no haber respuesta y todo se torna oscuro, nos garantizará que habrá una solución porque estaremos confiando en su intervención, para el Creador del Cielo y de la Tierra, nuestros problemas son Nada. "Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios" (Lucas 18:27) Tenemos que aprender a obedecerle y permitirle que actúe en la circunstancia que estemos atravesando. Él está sumamente interesado en cada uno de nosotros, y lo que nos haría felices, por supuesto que ciertas cosas logradas nos hacen vivir mejor, pero nada se compara cuando entregamos nuestra vida a Dios, y descansamos sabiendo que El conoce cada una de nuestras necesidades y créeme, morando el Señor en nuestro corazón, grandes cosas sucederán a tu favor, sencillamente porque TE AMA. Amén. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Stella Maris Viñales. Rivadavia 447- Campana Tel. 03489. 427296 / 437492 luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "En busca de la Felicidad"

Por Stella Maris Viñales

