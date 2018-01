Giorgio Bongiovanni

Nuevamente traemos a todos los lectores pequeños fragmentos de conferencias realizadas durante todo el 2017 en Italia. Valiosos conceptos espirituales que abren la puerta a la sabiduría, a la verdad suprema. Preguntas del público y respuestas de Giorgio: Pregunta: una joven le hizo una pregunta a Giorgio, que era qué cosa pensaba el de la donación de órganos, la respuesta era que según el, si alguien da la vida por el otro, entonces él estaba a favor... la pregunta es: como en las enseñanzas de Eugenio Siragusa ha demostrado que nuestra ciencia médica es errada, los órganos son registradores, que deben dar información al espíritu, durante tres días después de la muerte, entonces quiero saber cuál es la posición, aunque pueda ser discordante de la de Eugenio, quiero saber… Giorgio: Respecto a las donaciones de órganos, yo no he dicho exactamente eso, como lo recuerdo, entonces lo repito. Yo personalmente no estoy de acuerdo, con la donación de órganos, pero como donar una parte de sí mismo al prójimo, cuando uno es consciente de hacerlo, significa poner en práctica las enseñanzas de Cristo. He dicho que creo que las personas que donan espontáneamente sus órganos a quienes los necesitan, sobre todo a los niños, hacen un gran acto noble y admirable. ¿Con que cosa no estoy de acuerdo? yo no estoy de acuerdo que el estado italiano, en este caso estando en Italia hablamos de Italia, declara oficialmente y legalmente, el estado de muerte de un sujeto que en aquel momento, está vivo. Porque está probado y suficientemente probado, en las estadísticas que son mínimas, pero basta solo un caso para cambiar la ley, personas diferentes, que han estado en coma profundo, con el encefalograma plano, entonces digamos una muerte legal y que luego por fortuna o destino, o por milagro, son retornadas a la vida. Entonces el Estado italiano lo debe impedir, porque de lo contrario el Estado Democrático de la República pasa a ser un estado criminal... Lo debe impedir cada persona familiar del sujeto en coma, o decir a los ciudadanos, que por desgracia un día debe estar en coma profundo, y el encefalograma del cerebro es plano, viene y declaran el estado de muerte, y en realidad sigue con vida, porque el corazón sigue latiendo, mientras el corazón de una persona pulse o late, la persona está viva, Por lo tanto, a pesar de que existe la posibilidad de volver a la vida y de despertar, ¿querríais donar los órganos? A esta altura, querido amigo que me has hecho la pregunta, creo que del 60 o 70% de los donadores actuales se pasaría al 0 o al 1%. De hecho desafío a cualquiera que tenga la posibilidad de volver a la vida a que done los órganos. Como soy un provocador, si eventualmente llegara a entrar en coma algún día, sabiendo que me podría llegar a despertar, querría de todos modos donar mis órganos, pero con conciencia y a sabiendas de que estoy vivo y de que estoy dando mi vida por el prójimo. No quiero hacerlo por un engaño, o por un business... esto he dicho... Entonces no apruebo la donación de órganos, así si algún día alguno de ustedes va en coma, le dicen a la familia: "... si no me levanto, no den los órganos, donen en el caso de que el corazón se detenga" pero si el corazón se para no se pueden donar los órganos... esa es mi posición... Me he explicado, en esto soy muy claro, Entonces yo nunca estuve en desacuerdo con Eugenio Siragusa. Siempre estuve de acuerdo. Él mismo decía "hay que esperar 3 días y después del tercer día, si llegara el caso, haces lo que queráis" Pero después de tres días el espíritu ya se ha separado completamente del cuerpo y el corazón ya no late. Por consiguiente la donación de órganos pasa a ser inútil... Es útil mientras uno decide... Si un hermano mío necesita un hígado le dono el mío, pero sin estar muerto: estoy vivo y estoy haciendo un acto de amor. Para más información ingresá a: Facebook: LaVoz del Águila Youtube: La Voz del Águila Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar

La Voz del águila:

Conferencia de Giorgio Bongiovanni en Italia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: