Rincón Tuerca

Rincón Tuerca







PRUEBA: Luego de desarrollar la primera prueba con su Fiat Uno la Clase Dos de Alma dejó un saldo positivo donde su piloto Leandro Cracco quedó conforme y se va adaptando al tracción delantera. Habrá más pruebas en la previa para llegar a la primera de La Plata con algo de experiencia. TOMAR: Quedó definido entre padre e hijos que este año harán el Campeonato MX del Norte en motocross donde Diego y Valentino Lacognata tomarán este campeonato con mayor tranquilidad y sin tener demasiadas presiones. GANAS: Yamil Bottani tiene todas las ganas de hacer algunas carreras este año en la GTB del TC Regional con su actual auto que están terminando en Lima donde con sus amigos están trabajando en el tema económico para poder concretarlo. LIMPIAR: Resultó extraño verlo al Gringo Reginatto limpiando los vidrios gigante de una agencia de autos, luego nos enteramos que como es amigo del dueño estaba colaborando en forma desinteresada. PROYECTO: El proyecto está en marcha de cara al inicio del presente campeonato y el pibe Mateo Benítez se prepara a desarrollar otra temporada con el mismo equipo que terminó el año anterior. El representante de Zárate quiere buscar su primer campeonato. ENTRENAR: El hombre sigue preparándose para las competencias pedestres y se lo puede ver entrenar como siempre por las calles de nuestra ciudad y de todas maneras Miguel Parra ya se inscribió para otra interesante carrera donde se tiene fe para estar adelante. ALEJAMIENTO: Alejandro Levis ya no es más el presidente de la categoría Rally Federal y ya se conformó una nueva comisión directiva que comenzó a trabajar. Levis estuvo al frente de la misma en los últimos diez años y su alejamiento se debe a otro emprendimiento que arrancó en los últimos meses del año anterior. CAMPAÑA: Ezequiel Pais flamante campeón en la Categoría P.A.K.O. ya confirmó su continuidad este año en la Categoría donde se desea mostrar el uno buscando repetir otra buena campaña como en la última temporada. TERCERO: El equipo se va armando para hacer el campeonato de Enduro y las motos ya están listas tanto la de Germán Henze como la de Leonardo Domínguez y ahora se estaría sumando Javier Pino que será el tercero de concretarse dentro de esta estructura que lleva como jefe de equipo a Simón Moyano ¡Que tal! RETOMAR: Otro que vuelve a correr en el mundo de las dos ruedas será Lucas Debesa pero retomando el motocross y dejando de lado las motos de velocidad al entender el piloto que no se siente preparado para tal emprendimiento. ESCUELA: Siguiendo con el motocross Marcos Trosero tiene su escuelita para todos aquellos niños que deseen empezar en esta disciplina en el predio de Otamendi donde les facilitan hasta las motitos para poder empezar a probar siempre en horas de la tarde los fines de semana en el circuito mencionado. MOLESTA: Mamá Noelia está molesta porque se dijo que ella no dejaba a su hijo Fausto Cigrani ir a correr en ciclomotores sino andaba bien en el colegio. Pero todos apuntaron a la bella madre por este tema y la gente que es mala y comenta lo hizo saber. INTENTAR: En nota televisiva Martín Covello afirmó que este año volverá a correr en motocross dado que tiene hasta la moto lista e intentará hacer varias fechas del MX del Norte con el asesoramiento de Carlos Debesa. GUITARRAS: Se juntaron Julio Moyano y Oscar Debiase ambos con sus correspondientes guitarras y asado que concurren llevan su instrumento musical. El tema es que no envocan un tono y dejan mucho que desear. Ahora decidieron estudiar y sus amigos esperan que para fin de año estén con la posibilidad de que puedan escucharlos. CONTAR: Tras la participación de Julián, Cristian y Emiliano ahora se sumó Brain Faluvene para correr en Karting y el muchacho está viendo cómo puede este año contar con los presupuestos para estar participando en la Categoría Kart Plus. COLORES: Finalmente el Falcon para el Turismo 4000 Argentino que utilizará Charly Bava llevará colores azul, blanco y colorado por una decisión del equipo que esperan llegar en forma y en términos para la primera del año en el autódromo de La Plata. El representante de Zárate se muestra entusiasmado con este proyecto. ETAPA: Los allegados, los seguidores, los amigos y el entorno no se ve con malos ojos que su piloto Matías Rinaldi vuelva a correr en la Categoría ALMA con el mismo equipo y concrete esta linda posibilidad de estar en la Alta Competencia. Ahora cuando pague el asado prometido es probable que comience una nueva etapa deportiva. BAJARSE: El piloto de Karting sigue buscando donde puede recaer para que este año le atiendan su vehículo y al ver que se le está complicando ya pensó en bajarse y evaluar que lo suyo a la hora de correr será pasado. CONCRETE: Parece que el precio de la moto le va bien y quizás Federico Tetamanzi concrete el negocio para tener cómo sumarse al mundo del motocross. Sus hermanas no entienden moda y les cuesta creer que se le da por correr nosotros tampoco. FUTURO: No está claro el futuro deportivo de "Tincho" Molina que viene de cerrar un año que no estuvo a la altura de lo que se pretendía. Por estos días se está evaluando dónde, cómo y con quién de correr con qué equipo atenderán su Karting. INTENTAR: Desde el seno del equipo le hicieron saber a Gonzalo Lischeti que este año se intentará hacer la temporada en la Clase Potenciada en la Categoría Kart Plus. Para esto ya se trabaja en el Karting. PENDIENTE: Aunque ya se definió como adelantamos en esta sección Juan Carlos Muñoz estará corriendo en la Clase Promocional sin olvidarse que ahora le quedó pendiente correr con un Fiat Uno en la Clase Dos de ALMA. SEGUIR: Aún se espera cuáles son los pasos a seguir por parte de Pablo Savastano en esta temporada con su Fiat Uno para la Clase Dos de la Categoría ALMA. El tema de los presupuestos marcará definitivamente su futuro deportivo. GIRAR: En su paso por el Kartódromo de Zárate Facundo Arduso estuvo girando en Karting para comenzar a ponerse en ritmo de competición desde giro por varias vueltas en orden conjunta con Daniel Del Bianco que pudo hacer otra buena performance con el flamante campeón del Super TC2000. DECISIÓN: Por decisión tomada en orden conjunta entre papá Marcelo y el piloto Ignacio decidieron que este año van a correr en la Categoría Prokart otra temporada donde los López estarán en la Alta Competencia. PROSEGUIR: Como todos los años prosiguen las picadas en San Pedro con horario de verano donde cuentan con un parque interesante de autos en las distintas clases que disputan sus correspondientes campeonatos. PRETENDER: La desvinculación de Cristian Ledesma de Daniel Berra se debe a que el marplatense pretendía que el motorista de Lima sólo atienda sus motores en forma exclusiva y el pedido no fue concedido por Berra y cada uno siguió su camino en el TC. FECHAS: Los dirigentes que rigen los destinos de la Fórmula Cuatro nueva generación ya determinaron que este año el calendario será de diez fechas en un principio e intentarán hacerlo en autódromos de la provincia de Buenos Aires. ALQUILAR: En su taller en la vecina ciudad de Zárate Bruno Aleotti tiene los autos para correr en el TC Pista Mouras un Ford y los dos vehículos para la Fórmula Cuatro todos para alquilar y si se desea con atención en pista. ¿CUÁL?: Antes del inicio del próximo campeonato por partir del Turismo zonal Pista el piloto local Daniel Vidal deberá decidir con cuál de los dos autos armados estará arrancando el presente campeonato con el armado de los mismos por parte de Dante Tamburrini a quien ya le hizo saber que seguirá en la Alta Competencia. ENCAMINANDO: Si todo sigue encaminando como se viene gestando está temporada Juan Manuel Rodríguez estará arriba de la cupecita corriendo en la Asociación pilotos Históricos del Turismo Carretera con su mismo equipo del año anterior con "pajarito" Alvarez en las cuestiones de motorización. El único cambio será el del navegante ante el alejamiento del portugués que no podrá ser de la partida. GRATIS: Quienes tienen a su cargo los destinos de los chasis del Regional le hicieron saber a sus pilotos que también esta temporada contarán con las cubiertas gratis que ellos mismos le entregarán como en los años anteriores. ESPERAR: Sin dudas que los trabajos en la cupecita de Juan Pablo Galliano van bien encaminados y se espera poder llegar para la primera del Campeonato donde la idea es tratar de no dar ventajas e una clase donde hay varios postulantes para el título. En cuanto a la planta impulsora se continúa con los "tanos" que están desde el comienzo con "Juampi" en la Categoría. AGRADABLE: De la mano de Adolfo Fabricuis el auto para la Clase TC1100 de ALMA está quedando muy agradable y su piloto Gastón Fernández tendrá ese auto con las posibilidades de estar corriendo en una de las clases interesante que posee la categoría mencionada. Ahora sólo faltará definir cuándo estará terminado para estar en pista.

