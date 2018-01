Bunge: dictaron la conciliación obligatoria

Lo determinó la delegación local del Ministerio de Trabajo bonaerense luego de una extensa negociación entre el Sindicato Químico y representantes de la empresa. Afuera, los operarios despedidos recibieron la solidaridad de otros gremios e hicieron sentir su reclamo. Cientos de trabajadores de Bunge y otras empresas siguieron durante toda la jornada de ayer en la puerta de la delegación local del Ministerio de Trabajo bonaerense las negociaciones entre el Sindicato Químico y la fábrica de fertilizantes, que en los últimos días viene haciendo efectivo el despido de 170 personas. Tras una larga audiencia, entró en vigencia una conciliación obligatoria por cinco días. "Dieron cinco días de conciliación obligatoria, ahora las partes vuelven a foja cero", confirmó este lunes por la noche Rubén Ayala, uno de los delegados gremiales de la planta, al término de una reunión que se desarrolló durante 10 horas y ganó tensión cuando los trabajadores irrumpieron en la recepción del Ministerio, aunque no se registraron daños mayores. La protesta comenzó bien temprano, pasadas las 8 horas, en la puerta de Bunge, desde donde una gran caravana de químicos partió hacia la cartera laboral de calle Sívori. Al arribar, delegaciones de otros sindicatos los estaban esperando para, juntos, hacer sentir su presencia a las autoridades ministeriales. Allí estaban los metalúrgicos de Zárate-Campana liderados por su secretario general y jefe de la CGT Regional, Abel Furlán; albañiles de la UOCRA de la mano de su referente local, Oscar Villarreal; municipales con Carlos Barrichi a la cabeza; y petroleros junto a autoridades como Daniel Ibarra y Luis Chesini. También había maestros del SUTEBA, cerveceros de la FATCA y obreros del Sindicato del Papel. "Importación = despidos", "No a las reformas M", "Basta de despidos", eran alguna de las consignas en las pancartas desplegadas. Hubo bombas de estruendo y quema de cubiertas, cuyo humo hizo enfadar a algunos vecinos de los alrededores. La calle Sívori entre Belgrano y Moreno quedó cortada. La batucada fue constante. "Nosotros como trabajadores desvinculados venimos a manifestarnos delante del Ministerio de Trabajo, que debería mediar en la problemática que estamos llevando adelante", expresaba Ayala en horas de la mañana. Sin embargo, sostenía que la cartera hacia "caso omiso" al reclamo de los trabajadores. "Presentamos un expediente el día jueves, teníamos una audiencia el día viernes y arbitrariamente la patearon para el lunes. Entendemos que hay directivos dentro del Ministerio que no están haciendo absolutamente nada", manifestó. Señaló que el objetivo de los operarios echados es tener "una respuesta clara" por parte de las autoridades de Bunge, que ayer habría estado representada en la audiencia por un estudio jurídico. Durante la protesta, algunos trabajadores recibieron llamados desde sus casas avisándoles que los telegramas de despidos habían llegado a su puerta. "Algunos compañeros todavía no tienen el telegrama y están bloqueados en los molinetes", comentó Maximiliano Sforzini, uno de los 135 operarios de convenio químicos despedidos. Afirmó que como sus compañeros viven momentos de "mucha angustia e incertidumbre" por lo que considera una decisión "arbitraria" de la empresa. "Es un clima bastante intranquilo, ya que todos tenemos familias", aseguró Luciano Petrocino, otro de los desvinculados. "El año pasado se batieron récords de producción, la empresa facturó cifras importantes y nunca demostraron crisis. Es una movida para bajar el convenio que tanto nos costó conseguir", aseveró Petrocino, empleado desde hace 14 años de Bunge y padre de tres hijos. "Nunca nos anunciaron los despidos: nos dijeron que paraban por una cuestión comercial y se firmaron actas de que iba a ser para reparación. Las reparaciones nunca llegaron, íbamos y no nos daban nada de trabajo. Y el martes empezaron los despidos, primero a los fuera de convenio y después a nosotros, con telegramas llegando antes de que te lo confirmaran. La verdad que fue muy feo, hay compañeros que se han sentido terriblemente mal", contó Mauro Butti, trabajador de Bunge Campana proveniente de la localidad de Villa Ramallo. La situación en Bunge se cobró además entre 20 y 30 supervisores. Sus representantes sindicales tenían prevista una reunión con abogados en la tarde. Por el lado de los fuera de convenio, la reducción de puestos rondaría en un número similar. Pero lo que este lunes circulaba con fuerza y causaba impacto era la cifra a la que ascendería el total de trabajos afectados por la paralización de las principales líneas productivas de la planta: añadiendo a la cuenta los contratistas y mano de obra tercerizada, serían casi 400 los asalariados desempleados.





Rubén Ayala, uno de los delegados gremiales de Bunge, anunciaba que la audiencia se extendería más de lo previsto. Finalmente duró 10 horas.





Una caravana de autos partió temprano desde el acceso a la empresa bunge hacia la sede del Ministerio de Trabajo de la calle iriart, pasando por el centro de la ciudad





A los Trabajadores químicos de Bunge se le sumó el apoyo de otros gremios de la región e hicieron sentir su reclamo "EL INTENDENTE ABELLA DEBERÍA ESTAR ENCABEZANDO ESTA LUCHA" La política acompañó en masa el reclamo de los trabajadores de Bunge. Ayer se registró el paso de nueve concejales de la oposición, la mayoría del PJ-Unidad Ciudadana, aunque también estuvieron de los bloques de la UV Más Campana (UVMC) y el Frente Renovador. "Nos parece una vergüenza lo que está pasando, que se castigue siempre al trabajador y no se lo cuide desde el Estado, al darle apertura a las importaciones para dejar de fabricar acá y traer muy barato el producto desde el exterior. En un país agroexportador no puede ser que se esté cerrando una fábrica de fertilizantes. Es incoherente lo que están haciendo", comentó el edil Carlos Gómez (UVMC). Por otra parte, señaló que "el intendente Abella debería estar encabezando esta lucha porque pasa en la ciudad que el lidera" y "va a traer mucho conflicto social". En línea, la concejal Soledad Calle (PJ-Unidad Ciudadana) aseguró que "acá la política tiene grandes responsabilidades" y recordó que "el hombre que está sentado en el Ministerio de Trabajo es un hombre del intendente Abella". "Fue su secretario privado y claramente responde políticamente a él", dijo en referente a Julio Amoroso, titular de la cartera de trabajo. #AHORA Trabajadores de Bunge en la delegación de Trabajo de la calle Iriart, resistiendo a los despidos pic.twitter.com/EkBsMeBVOe — (@frandrioli) 22 de enero de 2018 #Dato multitudinaria manifestación frente al Ministerio de Trabajo por despidos de Bunge pic.twitter.com/61TZdrmKmd — (@dantrila) 22 de enero de 2018 #Ahora cientos de vehículos y motos marcharon por Panamericana a paso de hombre desde Bunge hasta el Ministerio de Trabajo, en reclamo por 170 despidos, ingresaron por Av. Varela con carteles y banderas del Sindicato de Químicos pic.twitter.com/nK7e177UhW — (@dantrila) 22 de enero de 2018

Bunge: dictaron la conciliación obligatoria

Lo hicieron tras la protesta masiva de los trabajadores y una maratónica audiencia

