Peligro mortal: La gente sigue yendo al ex camping de Río Luján

Se cortó la colectora de acceso, y se colocó cartelería de advertencia. Pero el domingo había al menos 100 personas. Fueron más de 30 ahogados en los últimos 6 años. Luego de que en el lapso de poco más de un mes, las aguas del río Lujan se cobrara otras 3 vidas y, según estadísticas no oficiales, se acumularan más de 30 en los últimos 6 años, la municipalidad de Campana logró que el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) autorizara a Autopistas del Sol a cerrar la colectora. Además, se colocó cartelería de advertencia, e incluso se cortó la energía eléctrica que llegaba hasta el lugar. Lo cierto es que la gran mayoría de los ahogados en el lugar no son vecinos de nuestra ciudad y desconocen sus peligros. Incluso, tampoco se trata necesariamente de bañistas: muchos se han caído al río mientras pescaban o simplemente se encontraban sobre sus traicioneras márgenes. Pero a pesar de las acciones realizadas, el último domingo pudo verse a unos 35 vehículos –entre ellos un colectivo escolar- que, si bien no llegaron hasta el ex camping propiamente dicho, estaban estacionados sobre la colectora cortada con barreras de cemento e incluso un guardarrail colocado sobre el pasto, lo que en un cálculo conservador permite inferir que al menos 100 personas hicieron caso omiso a las advertencias. "Desde el Municipio estamos haciendo todo lo posible para evitar más tragedias como las que sucedieron en las últimas semanas. También le vamos a pedir a los propietarios del lugar que tomen cartas en el asunto, pero más allá de eso necesitamos que los vecinos sean responsables y no se sumerjan, ya que es un lugar sumamente peligroso", señaló el intendente Abella a la prensa, días atrás. Ayer, lunes, la sensación térmica volvió a trepar por encima de los 30º. Pasadas las 13 horas, pudimos constatar que al menos 6 vehículos se encontraban estacionados frente a las barreras que les impedían el paso hacia el ex camping, mientras tres muchachos de no más de 20 años, llegaban a pie.

Ayer al mediodía, había 6 vehículos estacionados en las inmediaciones del ex camping. El domingo eran 35.





Pasadas las 13 horas, ayer tres muchachos llegaban a pie.





La gente sigue yendo al ex camping de Río Luján



Peligro mortal: La gente sigue yendo al ex camping de Río Luján

