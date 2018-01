Finalizó el Dakar 2018 y muchos vehículos pasaron por Campana

Al finalizar el Rally, vehículos y protagonistas pasaron por nuestra ciudad. Entre los de competencia y apoyo, fueron más de 800 los que embarcaron para su regreso por Euroamérica. Se terminó una nueva edición de una de las competiciones rallyes más duras y famosas del mundo y una vez más los vecinos campanenses tuvieron la oportunidad de presenciar y registrar el paso de los vehículos por Euroamérica en la vuelta a sus respectivos países. Desde las 9 am del día domingo, por Luis Costa y algunos otros por costanera, fueron ingresando a la ciudad y alrededor de las 13 hs se vio a la mayor cantidad. La competición empezó el 6 de enero y finalizó el pasado sábado en la ciudad de Córdoba. Fue la cuadragésima edición de la carrera y la décima consecutiva en América del Sur, cuyo circuito incluyó a Perú, Bolivia y Argentina; dividido en 14 etapas. Esta vez, en la categoría coches el ganador fue el español Carlos Sainz quien alcanzó su segunda victoria en esta competencia. El austríaco Matías Walkner fue quien ganó en motocicletas por delante del argentino Kevin Benavides, que obtuvo el segundo puesto. La carrera en quads tuvo un ganador chileno, Ignacio Casale, quien conquistó el segundo Dakar en su carrera. En esta categoría el podio también estuvo integrado por un argentino, Nicolás Cavigliasso, también en la segunda posición. Por otro lado, en camiones resultó ganador el ruso Eduard Nikolaev. Con presencia de la Policía Local, Agentes Municipales de Tránsito y Gendarmería, los pilotos, tripulantes y mecánicos abandonaban los vehículos en el puerto de Campana y desde allí partían hacia el aeropuerto de Ezeiza en colectivos charteados por la organización. Los vecinos campanenses aprovecharon para acercarse y sacar fotos de los protagonistas, motos, camiones y autos. UN TROPEZÓN NO ES CAIDA Pablo Copetti, que en la edición 2017 fue tercero y esta vez debió abandonar tempranamente la carrera; ya está preparandose para la edición 2019. El piloto que corría con Yamaha, la motorización de Oreste Berta y la preparación mecánica del campanense Carlos Devesa, sufrió el corte de la cadena de transmisión debido a que un golpe dobló el chapón cobertor y, su impericia mecánica le jugó una mala pasada; ya que no pudo repararlo, aún cuando llevaba consigo el repuesto y las herramientas. Más allá de bajar los brazos, fuentes confiables dan cuenta que ya ha comenzado los preparativos para la edición 2019 del Dakar. #Dato ya llegaron mas de 600 vehículos del #Dakar2018 al puerto Euroamerica de #Campana, varios puestos de @gendarmeria en Panamericana y en la ciudad garantizaron la seguridad junto a Dirección de Tránsito de Municipalidad de Campana pic.twitter.com/gmnWeIjAv2 — (@dantrila) 22 de enero de 2018 #Dato VIDEO llegada de los vehículos del #Dakar2018 para embarcar en el puerto Euroamerica de #Campana pic.twitter.com/mCmHQ6qMOp — (@dantrila) 22 de enero de 2018

Finalizó el Dakar 2018 y muchos vehículos pasaron por Campana

