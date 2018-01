Más de "Locales - Policiales - Sociedad" en Edición del martes, 23/ene/2018. Más de "Locales - Policiales - Sociedad" en Edición del martes, 23/ene/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Policiales - Sociedad: Motociclista con politraumatismos tras chocar con camioneta 100 causas mensuales ingresan a las Fiscalías del Menor de Zárate Campana Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

Fernando Martín Reinas, titular del Juzgado de Menores Nº 2. Así lo afirmó Fernando Martín Reinas, titular de la Fiscalía Nº 2. También asegura que la tendencia está en retroceso gracias a una mayor presencia preventiva de la policía. El caso de Silvana Preiser cambió de carátula a "Tentativa de Homicidio", pero el acusado, es inimputable por tener 14 años. "Hay chicos con armas, sí. Pero últimamente, la estadística viene bajando. Hay menos hechos delictivos cometidos por menores, sobre todo en la última etapa de 2017 y creo que es atribuible a una mayor prevención en todo el departamento judicial. En Navidad y Año Nuevo estuve de turno, e incluso en esas fechas que son particularmente sensibles, estuvo todo más controlado que otros años", dice el titular del Juzgado de Menores Nº 2, Fernando Martín Reinas. Reinas ocupa ese puesto desde hace 7 años, y asegura que el promedio de causas ingresadas a las dos Fiscalías del Menor del Departamento Judicial Zárate Campana actualmente ronda las 100 mensuales, en un territorio que abarca Escobar, Campana, Zárate y Exaltación de la Cruz. Desde su mirada, y basado en estadísticas, considera que existe una "demonización mediática" del delito cometido por menores, cuando en realidad la cantidad de delitos cometidos por mayores de edad es muy superior, tanto a nivel local, como provincial o nacional. "Un delito –explica- cometido por un menor toma una trascendencia pública y una resonancia mediática que hace parecer que los menores cometen más delitos de los que son en realidad. No es así, y está establecido estadísticamente. Muchas veces se cuestiona a los adolescentes como si fueran los culpables de la inseguridad actual. Es algo importante para aclarar. Siempre se ve una parte oscura del adolescente, y yo estoy en contacto con muchísimos adolescentes, y tengo otra mirada sobre la adolescencia. Hay muchas cosas positivas que no se visibilizan, cuando se los cuestiona y se los juzga muchas veces por cosas que no son". Según comentó, con los menores, hay dos franjas de punibilidad, descriptas en la Ley 22278. En líneas generales, de 16 a 18 años, que pueden ser juzgados, recibir una condena y hasta ser detenidos. Pero los menores de 16 años son no punibles. TENTATIVA DE HOMICIDIO Consultado por el resonado caso de Silvana Preiser, quien el lunes 8 alrededor de las 20:30 se encontraba caminando en el Barrio Dalmine y fue arrollada por una moto conducida por un menor de 14 años de edad, el fiscal señaló: "Lo primero que hay que entender es que cualquier manifestación mediática que facilite la identificación del menor es un delito" y en ese sentido, también señaló que "ni siquiera se puede mencionar a sus padres. Sólo dar información parcial respecto de la causa, y que no se puede publicar o difundir su identidad en función a las convenciones internacionales a las que adhiere la Argentina". Según confirmó el Fiscal, la causa se inició como "Lesiones Culposas", pero a medida que se fueron aportando testimonios al expediente e incluso videos, la carátula cambió a "Tentativa de Homicidio" de lo cual ya fue notificado el menor implicado. "Se puede determinar que vino haciendo "Willy" más o menos desde la mitad del campito, es decir, pasando el Hotel Dalmine. Hasta cruzó la calle Marconi y casi llega a cruzar Da Vinci. La verdad es que se trata de una actitud hasta temeraria hacer "Willy" tanto tiempo, en ese horario, en pleno centro de Campana; lleno de gente haciendo actividad deportiva, caminando, tomando mate, corriendo… o sea: no es que iba rodando su moto normalmente. La realidad es que iba a una excesiva velocidad, haciendo una maniobra que ya excede una conducta normal; con lo cual uno puede llegar a evaluar que esto no es una mera culpa, sino que puede haber un dolo eventual. Este es el estado actual de la causa y, por más que sea un menor de edad no punible, tiene todo un trámite formal a seguir como cualquier causa de este fuero. En este caso no, el menor tiene 14 años y por eso no va a tener una condena. Pero eso no significa que no se investigue la causa: la víctima no elige que su imputado sea menor, punible, no punible, mayor, hombre o mujer. Como víctima, tiene el derecho de que el poder judicial investigue lo que sucedió".

"Existe una demonización mediática del delito cometido por menores", manifestó Fernando Martín Reinas, titular del Juzgado de Menores Nº 2 ¡Silvana está bien y camina! Luego de ser intervenida quirúrgicamente en una operación que demandó más de 3 horas en la que se le reconstruyó la parrilla costal derecha, y de estar 15 días internada en la sala de Terapia Intensiva de la clínica Delta, ayer trasladaron a Silvana Preiser "a piso", es decir, a una habitación común. No sólo recobró el conocimiento, sino que además pudo dar sus primeros pasos dentro de la habitación y recibir visitas, entre ellas, la más esperada: la de su bebé de 2 años. ALCOHOL, DROGAS Y ABANDONO "Las estadísticas indican que la mayoría de los chicos que cometen delitos graves es porque están intoxicados por drogas o por alcohol. Hay una directa relación proporcional entre el consumo y el delito. Ese es un foco a prestar especial atención, pero no sólo desde una mirada preventiva desde lo Estatal. Es también una cuestión familiar y escolar", dice el Fiscal Reinas y continúa: "La mayoría de los chicos que vienen acá, son chicos que en esas casas algo está pasando. Si hubiera padres más presentes, y que encima los quieran; es decir: que los protejan, que los preserve, que pongan límites; estos chicos acá nunca hubieran llegado a mi fiscalía. La mayoría de los casos que llegan acá son vinculables a padres ausentes, padres abandónicos, padres que no ponen límites, conflictivas familiares. Por eso hay que pensar en una vulneración de derechos no solamente sociales, culturales y económicos; sino también emocionales. Son chicos que emocionalmente están vacíos de contenidos. Llegan acá cuando el primer filtro, el familiar, se vio frustrado. Fracasó. El segundo filtro, el escolar, fracasó. Es decir, la sociedad en general fracasó; llegan acá muchas veces no sabemos cómo hacer para imponer el sentido de la ley a un chico que no tiene ningún continente y una familia que no lo apoya. Por eso, no pueden parar. Terminan cometiendo delitos más graves. Es muy difícil trabajar en red y contener a un chico adolescente cuando principalmente su familia no lo contiene. Llega a nosotros cuando ya hay delitos graves. Es muy complicado trabajar con la temática adolescente. Se hace mucho, aunque no tenga tanta visibilidad".

