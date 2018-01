Murió el joven baleado el fin de semana en barrio Villanueva

Tenía muerte cerebral. La familia autorizó la desconexión y donó sus órganos. Testigos aseguran que el ataque no estaba dirigido a él y que fue una verdadera balacera: no hubo más heridos de milagro. Los agresores habrían sido dos. El joven de 17 años que fue baleado el sábado por la tarde en el barrio Villanueva falleció el martes en el Hospital Municipal San José. La víctima, identificada como Pablo Soria, presentaba muerte cerebral producto de una herida de bala con entrada a la altura del ojo derecho. Ayer, personal médico con la autorización de la familia procedió a desconectar al joven de los equipos de asistencia mecánica que lo mantenían con vida. Posteriormente, representantes del CUCAIBA intervinieron a Soria y salvaron sus órganos para donación. Un cronista de La Auténtica Defensa estuvo en el lugar del hecho y se entrevisto con testigos. Según afirmaron, no se trató de un ataque dirigido al joven ni tampoco implicó una descarga acotada de disparos, sino que fue una autentica balacera en la que el Soria habría sido una víctima colateral. De acuerdo a las personas que dialogaron con LAD, Soria se encontraba con su novia y un grupo más grande de personas. En un primer momento había trascendido que Soria había discutido con los atacantes, pero estos testigos aseguraron que la discusión fue con otra persona. Minutos después, los dos jóvenes con los cuales el grupo de Soria había mantenido el altercado regresaron y desataron un infierno: uno de ellos disparó con dos armas, las vació, las volvió a cargar rodilla al piso y siguió gatillando. Los otros impactos de bala se registraron en el auto y en la casa de un vecino. Quienes dialogaron con LAD manifestaron que no hubo más víctimas o heridos de milagro. Asimismo, descartaron que el fuego haya sido devuelto sea por el grupo atacado o por vecinos de los alrededores. Herido de gravedad, Soria fue trasladado al Hospital San José por un vecino del lugar, que lo cargó a su auto particular. La Policía todavía busca a los responsables de su muerte.

Personal del INCUCAI ingresando al HMSJ. El corazón y los riñones de Pablo ya tienen destino.





Uno de los impactos en el auto de un vecino. "Uno de ellos disparó con dos armas, las vació, las volvió a cargar rodilla al piso y siguió gatillando", aseguraron vecinos a LAD.





