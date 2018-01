Ayer el turno de la mañana no pudo ingresar a la hora pautada. Cuando personal del Ministerio de Trabajo se presentó en el lugar, desde la gerencia habrían manifestado la intención de brindar una capacitación. Pero los empleados no tuvieron actividad en toda la jornada. En Bunge el conflicto entre la dirección y los empleados despedidos no cesa: a pesar de que el lunes se dictó la conciliación obligatoria, ayer por la mañana los desvinculados que debían ingresar pudieron hacerlo recién varias horas después de comenzado su turno y no recibieron ninguna tarea específica a desarrollar dentro de planta. "Están jugando al desgaste", afirmó Rubén Ayala, uno de los delegados gremiales del Sindicato Químico en Bunge. El ingreso de los trabajadores sólo se desbloqueó cuando personal del Ministerio de Trabajo bonaerense fue hasta Bunge y los constató agrupados en el acceso. Según trascendió, desde la gerencia de la empresa sostuvieron que estaba pautada una capacitación cuya preparación habría demorado el ingreso de los empleados reincorporados por la conciliación. Pero una vez adentro, no se les asignaron actividades de ningún tipo. El lunes, tras una masiva marcha y protesta frente a las puertas de la delegación local de la cartera laboral, se dispuso una conciliación obligatoria válida por cinco días, luego de que la empresa decidiera de forma repentina desvincular cerca de 170 empleados bajo y fuera convenio. Señaló que el motivo era "comercial". A nadie se le escapa que en el desagregado de causas la apertura de las importaciones tiene un peso decisivo. A Bunge, que abastece con fertilizantes tanto explotaciones agrícolas de terceros como administradas por su propio grupo, hoy le es más barato importar el producto desde el exterior. No obstante, este escenario no parece haber trastocado el signo positivo del balance neto de la compañía, que el año pasado habría roto récord de producción. De hecho, las ganancias de la empresa de los últimos años, por más reducida que estén por el costo productivo local, son lo que le habrían impedido presentar un procedimiento preventivo de crisis en donde encuadrar las desvinculaciones, ya que para hacerlo es requisito que presente ante el Ministerio de Trabajo los estados contables de los últimos tres años.

Imagen ilustrativa.



Tras conciliación obligatoria:

Los trabajadores de Bunge vieron retrasado su ingreso y no tuvieron tareas en las planta

