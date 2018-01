Peaje: hace un mes que cuentan vehículos en Ruta 6

P U B L I C



Así lo afirmaron los concejales Axel Cantlon y Carlos Gómez de la unión vecinal Más Campana. "La clave está en mover las cabinas hasta un lugar que no divida a nuestro Partido", señalaron. Por disposición del juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Arias, y a partir de un reclamo de un reclamo planteado por el defensor del Pueblo de la Provincia, Guido Lorenzino, en agosto pasado se suspendieron las obras de construcción de cabinas de cobro de peaje sobre todo el trayecto de la Ruta 6. "Vamos a respetar la decisión porque es exactamente lo que estaba previsto. Terminar los trabajos de puesta a punto, convocar a audiencia y determinar el momento de la aplicación de un precio para el uso del servicio", aclararon en ese momento fuentes de Aubasa. Para Campana el cobro del peaje sobre Ruta 6 fue particularmente controversial, dado que estaba programado que las cabinas se construyan a pocos metros de la rotonda de Las Acacias, y dejando a los vecinos de "Los Pioneros", del otro lado de la ciudad. "El lugar elegido para el peaje divide a nuestra ciudad en dos fracciones; generando diferencias y privilegios entre los propios ciudadanos del pueblo, según el lugar donde vivas y donde trabajes o donde mandes tus hijos a la escuela" comentaron ayer los concejales Axel Cantlon y Carlos Gómez de la unión vecinal Más Campana, luego de corroborar que en el lugar donde se suspendió la construcción de las cabinas se colocó un cable contador de vehículos. "Comenzaron -explicó Carlos Gómez- a contar vehículos hace como un mes. Primero se quedaban sólo los fines de semana y se iban. Ahora pusieron vigilancia y se instalaron con el equipo contador. Consultamos al personal a cargo, y no nos dieron mayores precisiones, pero dicen que los números, es decir la cantidad de tráfico en esta zona, les da bien como para poner cabinas". Con 190 kilómetros de extensión, la Ruta 6 atraviesa 12 municipios y constituye un tercer anillo carretero sobre el cordón urbano que rodea la Capital Federal, desde la localidad de Angel Etcheverry, en el Gran La Plata, hasta Zárate. Está bajo concesión de la empresa estatal Aubasa, la misma que maneja la autopista Ricardo Balbín (La Plata-Buenos Aires) y el corredor del Atlántico (rutas 2; 11; 74 y 63). Como se dijo, la primera gran controversia surgida a partir del cobro del peaje, era estipular el cuadro tarifario a través de la legislatura y luego de una audiencia pública; pero también que la empresa concesionaria –así lo exigió el Defensor del Pueblo en su reclamo- realizara las inversiones necesarias para dejar la vía en condiciones antes de empezar a cobrar. "Cumplidas estas dos instancias -explicó Cantlon- en Campana tenemos otro conflicto latente y es la ubicación de las cabinas. No sé qué hará el ejecutivo municipal, pero nosotros no nos vamos aquedar de brazos cruzados. La clave está en mover las cabinas hasta un lugar que no divida a nuestro partido".

Gómez y Cantlon ayer, en la Ruta 6. Sobre el asfalto, 2 cables contadores de vehículos.



Peaje: hace un mes que cuentan vehículos en Ruta 6

