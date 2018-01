Continúa el cese de actividades médicas programadas en el Hospital San José

Personal del Hospital Municipal San José cumplió su segundo día consecutivo sin atención en servicios de actividades programadas, en reclamo de la homogeneización y blanqueamiento del pago de las guardias pasivas. La medida de fuerza, que fue calificada de "cese de actividades" por sus responsables y no de paro, afecta a las cirugías programadas y la atención en consultorios para las especialidades de obstetricia, traumatología y cirugía. También paraliza los turnos otorgados para el Laboratorio. En diálogo con La Auténtica Defensa, profesionales médicos del Hospital señalaron que la medida de fuerza "está apuntada a garantizar la atención de urgencias, emergencias e internados", así como "las guardias en todos los horarios. Básicamente la medida se manifiesta en aquello que pueda ser postergable, como lo es la atención programada", explicaron. El motivo del cese de actividades responde a un reclamo que se viene realizando por lo menos a las últimas tres gestiones municipales, y tiene que ver con el blanqueamiento del pago de las guardias pasivas. Tales guardias hoy no figuran en la reglamentación municipal y tampoco en la carrera hospitalaria. Entonces se abonan como horas extras en un monto no remunerativo. "No es un reclamo de salario, sino en cuanto a la manera de remuneración de esta función, que está con modalidad de horas extras, por lo tanto no integran el salario, no entran en el cálculo de vacaciones, aportes o faltas por enfermedad. Son absolutamente no remunerativas", comentaron los médicos en diálogo LAD. Además, indicaron que el Tribunal de Cuentas se expidió sobre la limitación de horas extras que el Municipio puede presentar por año en la Rendición de Cuentas. El lunes habría habido una reunión entre representantes médicos y funcionarios de la Secretaría de Hacienda municipal en la que se produjeron avances. Los profesionales del nosocomio local reconocieron que hay predisposición para atender sus reclamos.

Imagen ilustrativa. Foto: Archivo.



Continúa el cese de actividades médicas programadas en el Hospital San José

