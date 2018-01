El sombrero de Awada en Rusia causó más sensación que la victoria de River sobre Boca en Mar del Plata. Son cosas distintas, diría alguien meramente racional, pero no podemos negar que el punto en común entre ellas es que ambas son noticias de la actualidad. Una radica en una prenda, un detalle femenino en la vestimenta que motiva los ohhhhs del observador y la otra requiere un aparato gigante para alcanzar otra clase de admiración . En cierto punto, la noticia se basa en la sorpresa. Sólo las mujeres de la nobleza estilan ponerse sombreros. La primera dama argentina, haciendo uso de su investidura, rompió con el costumbrismo de la indumentaria aburrida y dejó su impronta nada inocente. El gorro que usó es un atuendo cualquiera, la prenda tiene reminiscencias de las vestimentas locales, un toque de la época de los zares, un aire a plaza Roja. La información subliminal que viene encriptada en una imagen puede tener efectos insospechados. Y eso, de por sí, ya es una noticia. No puedo asegurar si Awada pensó que provocaría una argentinomanía en suelo ruso al presentarse en son de paz, vistiendo un accesorio típico del anfitrión, pero al ser una profesional de la moda tampoco creo que el detalle le haya pasado desapercibido. Y por qué los sombreros son utilizados por la realeza y son de uso obligatorio en algunos eventos protocolares? Porque cubrirse la cabeza es señal de respeto a Dios, en la creencia de algo superior que lo anima y bendice. Es decir, con otras palabras, yo no me la creo.

Desde el Estribo:

Sombreros

Por Fabiana Daversa

