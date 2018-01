"Los trabajadores despedidos requieren del apoyo y la solidaridad de toda la Comunidad"

Dijo Romano, concejal de PJ - Unidad Ciudadana. Se refirió a la crisis laboral en la Ciudad, que se ha traducido en cientos de desvinculaciones que se concretaron en los últimos días. Junto a sus compañeros de bloque se reunieron con aquellos que han perdido el empleo recientemente, y aseguró: "En Campana tenemos una ola de despidos". Los Concejales del bloque PJ- Unidad Ciudadana vienen acompañando el reclamo de los trabajadores ante la pérdida de fuentes laborales, que en el contexto económico actual no parecen recuperarse y en las últimas semanas se ha traducido en cientos de despidos en varias de las empresas radicadas en Campana. En este sentido, y tras la reunión con los trabajadores despedidos de Marine Sur, los ediles remarcaron que a pesar de la causal de cese en las relaciones laborales (en este caso un incendio con destrucción total de la planta), la situación es más que compleja para quienes se han desempeñado en relación de dependencia, "y hoy se ven inmersos en un contexto de dificultad ante la poca reactivación de capitales productivos en nuestro país, que también replica en nuestra Ciudad, donde conseguir otro empleo para satisfacer las necesidades de sus familias es sumamente difícil". En diálogo con el Concejal Rubén Romano, manifestó: "Esta semana estuvimos apoyando a los trabajadores de Bunge. Al margen de los despidos, se trata de un número importante de familias que se quedan sin sustento ante la irremediable perdida de los puestos de trabajo. Llegaron muchos telegramas donde se despide sin más a la gente, y por lo cual esperamos una indemnización adecuada conforme la Ley y de pago efectivo a pronto término", dijo en relación a las negociaciones que varias empresas buscan tener con los trabajadores en busca de los "retiros voluntarios". Asimismo, el edil continuó: "Lo que más me alarma y entiendo debiera hacerse eco en nuestra sociedad, es que al final estamos luchando por pagos indemnizatorios que no son más que paliativos, ya que en la realidad perdemos capacidad productiva día a día con los innumerables puestos de trabajo que se cierran y no se recuperan. ¿Cómo harán los trabajadores y sus familias?, ya que no se encuentra empleo todos los días, la inseguridad y la incertidumbre por las necesidades propias que se podrán o no satisfacer, son los sentimientos que invaden a muchos y es muy triste, ya que el número de desocupados va en aumento en nuestra ciudad. Los trabajadores despedidos requieren del apoyo y la solidaridad de toda la Comunidad". Concluyendo, el Concejal Romano aseguró: "En Campana tenemos una ola de despidos. Nosotros seguiremos a la par de los trabajadores, y donde haya un conflicto allí estaremos. Porque es nuestro compromiso y deber, defender una distribución justa de la riqueza, solo posible a través de la inclusión y la productividad. La realidad, a raíz de las políticas del macrismo, es que los capitales que ingresan y se van dolarizados en el mercado financiero no retribuyen, no son inversión, sino la fiesta de unos pocos que saquean al sector trabajador, sumada a las medidas de apertura descomunal de las importaciones en desmedro de nuestra competitividad y mercado interno. Por eso iremos al Ministerio de Trabajo una y otra vez, las veces que sea necesario, para reclamar por la defensa del derecho normativo vigente y no del bienestar y conveniencia empresarial de turno, porque creo firmemente que es una decisión política de quienes gestionan favorecer intereses particulares y minoritarios, o los de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que con trabajo, pueden consumir y reactivar la cadena de progreso económico" finalizó.

Romano y los concejales justicialistas recibieron a trabajadores despedidos en las últimas semanas (foto de archivo).



"Los trabajadores despedidos requieren del apoyo y la solidaridad de toda la Comunidad"

