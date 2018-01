¿Es posible saber si tienes piedras en los riñones?

Es probable que hayas oído hablar de cálculos renales o piedras en el riñón antes, pero es posible que no estés familiarizado con los detalles. Los cálculos renales son pequeños depósitos minerales duros que se pueden formar en los riñones y se componen generalmente de minerales específicos. El 90% de los cálculos son oxalato de calcio y el 10% son ácido úrico. Por lo general, se forman cuando alguien tiene una disminución en el volumen de su orina o un aumento de minerales en su orina que forma las piedras. Algunas personas, sin embargo, son propensas a desarrollarlas. Tienden a ser un poco más comunes en los hombres que en las mujeres, pero cualquiera puede desarrollarlas y no está claro por qué tienden a ser más comunes en los hombres, sin embargo, puede deberse a una dieta alta en sal y deshidratación. Pero, ¿cómo se tratan los cálculos renales? Hay algunas formas en que los médicos pueden tratar los cálculos renales, pero todo depende de su tamaño y ubicación. La mayoría de las piedras se expulsarán con la orina, pero esto puede ser doloroso. Las piedras más grandes se pueden dividir en piezas más pequeñas con un dispositivo llamado Litotriptor extracorpóreo por ondas de choque que transmite ondas de energía al cuerpo directamente en la piedra. Algunas personas necesitarán varios disparos para romper las piedras; es posible que las piedras puedan medir 1.5 cm o más. Una vez descompuestos, los fragmentos se pueden orinar. Alternativamente, tu médico puede ponerte bajo anestesia y pasar un pequeño telescopio hacia el tracto urinario para extirparlos. Aunque es poco común, se pueden requerir procedimientos más invasivos para eliminar piedras particularmente molestas. Entonces, ¿cómo puedes determinar si tienes cálculos renales? Los síntomas de esta condición se pueden confundir fácilmente con otras cosas, como una infección del tracto urinario o apendicitis. Naturalmente, los tratamientos son muy diferentes, por lo que es importante conocer los síntomas más frecuentes de cálculos renales. 1. Dolor en la espalda, el vientre o el costado El dolor en estas áreas puede ocurrir porque tu uréter, el tubo pequeño que pasa la orina desde el riñón a la vejiga, está bloqueado con piedras y provoca que no te encuentres bien. En consecuencia, esto puede causar dolor severo alrededor de los riñones (ubicados en el medio de la espalda). El dolor puede extenderse a la parte inferior del abdomen o los muslos. 2. Dolor o ardor cuando orinas Esto generalmente ocurre cuando una piedra está a punto de salir del uréter y va a entrar a la vejiga. La acción estimula la vejiga, la irrita y la hace sentir incómoda cada vez que sientes la necesidad de orinar. 3. Orina sanguinolenta Al igual que en el interior de la boca, el revestimiento interior de los riñones y la vejiga es sensible. La piedra puede rayar el tejido o irritarlo y causar sangrado que puede aparecer en la orina. 4. Solo orinas una pequeña cantidad a la vez Esto sucede cuando la piedra pasa a través del uréter. Cuando esto sucede, irrita la vejiga haciéndote sentir que tienes que ir con frecuencia, aunque luego realmente no expulses mucha orina. 5. Náuseas y vómitos Este síntoma puede indicar que el riñón está obstruido, lo que significa que el uréter está parcial o totalmente bloqueado, lo que impide que la orina llegue a la vejiga. Los nervios de los intestinos y los riñones se comparten y una obstrucción renal puede afectar el tracto digestivo, provocar náuseas y posiblemente vómitos. 6. Fiebre y escalofríos Tener fiebre y escalofríos por sí solo no es un signo de cálculos renales. Aunque si sufres de ellos, junto con otros síntomas, es una señal de que tienes una infección. Las piedras también pueden actuar como un refugio seguro para las bacterias. Esto se convierte en una emergencia médica que debería tratarse de inmediato. Si experimentas fiebre y escalofríos junto con otros síntomas reveladores de cálculos renales, asegúrate de ir a la sala de emergencias de inmediato. Una vez que se retira la piedra, los médicos podrán eliminar la infección con antibióticos. Claudio Valerio (valerius@fibertel.com.ar)

¿Es posible saber si tienes piedras en los riñones?

