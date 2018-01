Ayer en una reunión la gerencia se lo presentó a los delegados del Sindicato del Plástico. Todavía quedan 24 operarios que no se resignan a perder su fuente de trabajo. Al conflicto en Bunge, que durante los últimos días tuvo en vilo al ámbito laboral local, vuelve a sumársele la situación en BOPP, con la empresa ahora ofreciendo pagar indemnizaciones en cuatro cuotas. Según la voz de los operarios afectados, de no ser aceptada la propuesta, la gerencia amenazó con iniciar un procedimiento de crisis en el Ministerio de Trabajo para abonar solo el 50% de las compensaciones. "La fábrica había dicho en una reunión con el intendente la semana pasada que no iba a cerrar e iba a funcionar como logística. Tuvimos en la planta el lunes y nos dijeron otra cosa: de acá se tienen que ir en cuatro cuotas y no hay negociación", aseguró Marcos Mansilla, uno de los operarios de BOPP que charló con La Auténtica Defensa. Manifestó que ayer la gerente de Recursos Humano, en una reunión mantenida con delegados seccionales y regionales del Sindicato del Plástico, presentó formalmente el nuevo plan de pagos -antes BOPP ofrecía seis cuotas- y advirtió que "el que no se quiera ir" va a ser despedido en el marco de un procedimiento de crisis, viendo así recortada su indemnización por la mitad. Además, habría agregado que hasta el día que la cartera laboral avale la crisis, todos los obreros serían suspendidos sin goce de sueldo.

Imagen ilustrativa. Foto: Archivo. "ES UNA CLARA AMENAZA", REMARCÓ MARCOS MANSILLA Hasta el momento, 18 operarios han aceptado tomar el dinero puesto sobre la mesa por BOPP e irse de la planta. Pero todavía hay cerca de 25 que quieren seguir trabajando. El viernes, el Municipio emitió un comunicado en el que anunciaba que BOPP le había confirmado al intendente Abella que su intención no era cerrar sus puertas sino encarar un proceso de "reestructuración" temporal. La actividad logística sería, por el momento, la única función a la que se abocará la planta. No obstante, los trabajadores de BOPP le precisaron a LAD que para la logística se necesita al menos contar con 20 operarios. Y que hoy la planta los está echando a todos.

MARCOS MANSILLA



Indemnizaciones:

BOPP amenaza con acogerse al procedimiento de crisis si no le aceptan las cuatro cuotas

En caso de acogerse a la opción de crisis la empresa pagaría la mitad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: