Toyota recibió autopartes por tren desde el puerto de Buenos Aires

En una prueba piloto, usó la misma modalidad para enviar automotores destinados a la exportación. En paralelo, el Ministerio de Transporte reguló a la baja los aranceles de Pilotos y Prácticos de puerto. Un comunicado oficial del Puerto de Buenos Aires sindica que el pasado 16 de enero se movieron contenedores con carga para la automotriz Toyota. Partieron en tren desde la Terminal 3 hasta la aduana domiciliaria que tiene Toyota en Zárate. En total se trasladaron desde Buenos Aires hacia Zárate 28 contenedores con piezas y repuestos provenientes de Asia para la producción nacional de autos, y el tren volvió desde Zárate hacia Buenos Aires cargado con autos para su exportación por las terminales de Puerto Nuevo. La información de prensa no aclara si novedad logística podría llegar a tener cierto impacto en nuestra región, dado que las exportaciones que realiza Toyota desde de Zárate que no son destinadas al mercado brasileño, se canalizan por la Terminal Zárate conocida como "TZ", del Grupo Mur-chison, principal puerta de entrada y salida de vehículos del país. "Esta prueba busca verificar la factibilidad técnica, operativa y normativa de la salida ferroviaria, siendo antecedente para futuras operaciones de las mismas características para otras industrias del país", indicaron desde el organismo de control de las terminales del puerto de Buenos Aires, y aclararon que la experiencia se circunscribe en el marco de la puesta en marcha del "Plan 1 Millón de autos", que tiene por objetivo la fabricación de esa cantidad de rodados en nuestro país. "Estamos trabajando con Aduana Argentina y con todos los organismos para facilitar prácticas logísticas sustentables que beneficien a la industria nacional y a las economías regionales. Para nosotros es de suma importancia conectar a todo el país a través del puerto no solo con el mundo, sino también internamente, para que el Puerto Federal siga siendo de todos los argentinos", declaró Gonzalo Mórtola, Interventor del Puerto Buenos Aires. El mismo 16 de enero, el Gobierno Nacional publicó en el Boletín Oficial la disposición 9-E/2018 del Ministerio de Transporte de la Nación que, a través de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, reglamenta las nuevas tarifas máximas para el servicio de pilotaje y practicaje en todo el país. La medida, según se dijo, reducirá la tarifa máxima del servicio aproximadamente entre un 20% y un 40% según la región, "aumentando la competitividad en la actividad y reduciendo los costos logísticos en el comercio y la productividad".

