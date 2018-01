Denuncian una oficina "fantasma" para usuarios de Gas Natural Fenosa

P U B L I C



"Los vecinos han sido engañados", sostuvo la concejal Romina Carrizo del PJ-Unidad Ciudadana. "Fue abierta por el Municipio el año pasado, pero en la actualidad no cuenta con personal ni se recepciona ningún tipo de reclamo", aseguró. La integrante del bloque de concejales del PJ-Unidad Ciudadana Romina Carrizo denunció públicamente "la falta de atención" de los vecinos y usuarios de Gas Natural Fenosa en nuestra ciudad, y reclamó por la apertura de una sucursal local para evitar el traslado de las personas a la dependencia de Zárate. "Hemos recibido varios reclamos en estos días, los cuales dejan en evidencia que la oficina inaugurada por el Municipio el año pasado, durante la campaña electoral, no existe", afirmó la concejal. "Se trata de una dependencia fantasma, ya que no hay nadie que atienda, y por ende, no puede concretarse ningún tipo de trámite allí. Hemos llamado en varias oportunidades para obtener respuestas, hasta que nos confirmaron que la persona encargada de la atención, dejó de venir desde hace un tiempo", aseguró. Para la edil "resulta imposible sostener la atención de miles de usuarios de dos ciudades como Campana y Zárate en un pequeño local en la vecina ciudad. Es un despropósito por parte de la empresa, y una burla por parte del Municipio que con bombos y platillos anunció la solución al padecimiento de los usuarios, que hoy siguen haciendo cola al rayo del sol, todos los meses, por pagos que no son registrados, por facturas que nunca llegan, como un resumen del pésimo servicio del que somos rehenes", manifestó. "Los vecinos han sido engañados, y tienen que seguir trasladándose a Zárate, padeciendo un pésimo servicio y pagando facturas carísimas por los últimos aumentos", cuestionó la concejal del PJ-Unidad Ciudadana, quien anticipó la presentación de un pedido de informes para conocer los motivos por los cuales no se estaría prestando el servicio correspondiente en nuestra ciudad.

La Dra. Carrizo señaló que el bloque justicialista insistirá con la apertura de una sucursal oficial en nuestra Ciudad.



Denuncian una oficina "fantasma" para usuarios de Gas Natural Fenosa

