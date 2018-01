Victoria de Puerto Nuevo frente a La Josefa en otro encuentro preparatorio

El equipo de Hugo Medina recibió en el Carlos Vallejos a uno de los conjuntos que jugará el Federal C en representación de Campana. Se jugaron dos tiempos de 45 minutos de los cuales salió vencedor el Auriazul. Los titulares ganaron 1 a 0, mientras que los suplentes hicieron lo mismo por 2 a 1. La Josefa está a menos de una semana de debutar en el Federal C y ayer por la tarde visitó a Puerto Nuevo para disputar un partido amistoso. El Auriazul tendrá una semana más de preparación, pero no quiere perder el tiempo y continúa midiéndose con rivales de la zona. Ayer desde las 18 hs en el Carlos Vallejos los locales ganaron los primeros 45 minutos por 1 a 0 con gol de Antoni Rodríguez y en la segunda mitad apareció el "Pampa" Sosa con un doblete para darle la victoria al Portuario por 2 a 1. Con el mismo esquema que disputó el anterior encuentro frente Juventud Unida de Ibicuy, Medina paró un 4-1-4-1 con un volante de contención delante de los defensores. Quienes saltaron a la cancha para disputar el primer encuentro fueron: Esteban Montesano; Antoni Rodríguez, Joaquín Montiel, Brian Aguirre, Jonathan Lazo; Rodrigo Alconada; Brian Torres, Franco Colliard, Gustavo Roldán, Tomás Fumeau; Nicolás Rodríguez. El gol llegó de la mano de un defensor, Antoni Rodríguez, quien jugó de lateral derecho y puso el 1 a 0 para Puerto Nuevo. La segunda mitad la jugaron Sayago; Cantero, Vigo, Carlini, Robles; Aguirre; Alex Curto, Pablo Sosa, Alejandro González, Dorregaray y "Pampa" Sosa de único punta. El veterano auriazul marcó en dos oportunidades y el partido finalizó 2 a 1 a favor de los locales. El gol de La Josefa lo hizo Javier "El Pulguita" González. Por otro lado, el conjunto del Barrio La Josefa debutará este fin de semana en el Federal C cuando enfrente a San Felipe, equipo que será anfitrión en esta oportunidad. El partido se jugará el domingo desde las 17 hs en la cancha de Puerto Nuevo. El Portuario continúa con la mente puesta en el 3 de febrero, día en que deberá visitar a Central Ballester por la fecha 16 de la Primera D.

Victoria de Puerto Nuevo frente a La Josefa en otro encuentro preparatorio

