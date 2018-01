El dirigente de Nuevo Encuentro en Vamos Campana, "nuestra ciudad esta viviendo una ola de despidos y destratos hacia los trabajadores que esta siendo fomentado desde el propio gobierno nacional con el fin de transformar el salario laboral en una variable de ajuste. El empresariado busca reducir costos bajando salarios, y para ello necesita un ejercito de desocupados que genere una alta demanda laboral para que el empleador tenga mayores facilidades para reducir los valores de los mismos". "La situación de bunge no escapa a esta lógica. Hemos visto como luego del acuerdo y la conciliación obligatoria en el Ministerio de Trabajo, los trabajadores no podian entrar a la empresa a trabajar" señaló Alejo Sarna. Y para finalizar, el joven dirigente señaló que "Ante esta difícil coyuntura en donde los trabajadores no se sienten resguardados por el estado, los ciudadanos debemos unirnos en solidaridad con los trabajadores de bunge defendiendo sus derechos. Evitando que sigan generando olas de despidos y que fomenten una lucha de trabajadores contra trabajadores en busca de puestos de trabajo".



Alejo Sarna: "Los ciudadanos debemos unirnos en solidaridad con los trabajadores de Bunge"

