Mañana habrá otra jornada del "Camping Artístico"

Será en el Patio de las Américas de la plaza Eduardo Costa a partir de las 18. Habrá música, teatro, y muestra fotográfica. "Como artista, el Camping me realiza. Me vuelve loco, me parece algo increíble", dice Cristian "Ratola" Gigena. "En la unión está la fuerza", enfatiza Cristian "Ratola" Gigena, alma mater de la movida veraniega que comenzó en 2016 como "un proyecto cultural de artistas independientes de las ciudades de Campana y Zárate" al que ràpidamente se sumò La Municipalidad de Campana. La segunda jornada del "Camping Artístico" 2018 tendrá lugar mañana viernes a partir de las 18 en el Patio de las Américas. Habrá teatro a manos de Bianca Guariglio, Leo Vallejo y Federico Rodríguez; música, a cargo de Su Amnesia, NAI, Laru Henkel, Jael Valej y Maru Igarzabal; y expondrán sus fotografías Caro Tabaracci, Caro Bresca-sín, Macarena Albornóz, y Máxima Barrás; pintura en vivo con Yamila Dorrego y Mary Torres; y Talleres Recreativos para niños. entre otras manifestaciones. IMPRESIONANTE ARRANQUE La tercera temporada del Camping Artístico se lanzó el viernes pasado, en el mismo horario y en el mismo lugar. Federico Rodríguez y Ezequiel Éboli estuvieron a cargo de las presentaciones en el escenario que, entre música y teatro, acumuló casi cuatro horas de vivo local y gratuito. El espectáculo captó la atención tanto de conocidos y frecuentes seguidores del Camping, como de quienes en gran número pasaban por casualidad y se quedaron a escuchar los temas musicales del propio Ratola, Rober González, Leo Ubiedo, y Dekartes Kuánticos Crew; y las puestas teatrales de Andrés Chanes, Bianca Guariglio, Carolina Ponce de León, Leo Vallejo y Federico Rodríguez. Los más chicos aprovecharon la oportunidad para dibujar y pintar guiados por Sofi Milanesi, Juje Bigliardi y Marcia Jardín, y otros a dibujarse la cara en el sector de maquillaje artístico a cargo de Grisel Chanes. Hubo un sector de armado de origami liderado por Cami Colombo, y en otro sector, expusieron sus fotografías Marie San, May Emens, Alejo Merele, Cristalsito y Agustín Dagatti. ARTE Y ENCUENTRO En diálogo con La Auténtca Defensa, el viernes pasado "Ratola" se mostró francamente emocionado por esta nueva edición del Camping. Recordó sus comienzos, las primeras juntadas casi espontáneas con amigos en la plaza. La cosa fue tomando cuerpo, y consiguieron un generador para proveerse de energía eléctrica, hasta que llegaron a hablar con la Municipalidad para que provea la electricidad y liberando ciertos permisos que son necesarios, encontrando eco en área "Campana Joven" que ahora depende de la Jefatura de Gabinete. "Lo fundamental de esta nueva edición del camping es que sumamos a más artistas que conocimos durante el año y tengan este espacio para mostrar lo que hacen", explicó el creador del proyecto, evaluó que el empuje y apoyo de los vecinos es clave para que el camping siga creciendo en tamaño y sustentabilidad. Todos aquellos que quieran tomar contacto con sus integrantes o proponerse como posibles expositores, lo pueden hacer a través del Facebook "Camping Artístico", donde encontrarán información y registros de las temporadas pasadas. "Ratola" adelantó que para el cierre del Camping habrá una "Edición XL", similar a la de marzo pasado. "La idea –dijo- es que toda la familia, todos los artistas, todo el pueblo de Campana disfruten de los viernes. Es algo que uno soñó toda la vida: que todos estén juntos en la plaza del pueblo, sabiendo lo que eso significa, ya que son lugares muy importantes. Como artista, el Camping me realiza. Me vuelve loco, me parece algo increíble". Lo dicho: este viernes, a partir de las 18, habrá otro camping con nuevos artistas locales mostrando y compartiendo lo suyo. Permitido llevar reposera y mate. Se suspende por lluvia.

Mañana habrá otra jornada del "Camping Artístico"

