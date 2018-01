Kevin Benavides pasó a festejar por Campana

HOJA DE RUTA Kevin Benavides (29) comenzó a competir en Salta en 1998, con solo 9 años, saliendo 10 veces campeón provincia de Enduro en los siguientes 12 años.? En 2006, 2008, 2009 y 2012 ganó la Sun's Race, una de las carreras de enduro más exigentes de Argentina. En 2010 se consagró Campeón Argentino de Enduro y tricampeón latinoamericano de Enduro en las categorías Junior, E2 y scratch. Ese año gana también la Categoría Junior de la Basella Race. En 2011 Compitió en España integrando el equipo Husaberg oficial. Salió 12º en la categoría Junior del Campeonato Mundial de Enduro, 7º en el Campeonato Español de Enduro y ganó el Red Bull Los Andes en Colombia. En 2012 se trasladó a Italia donde integró el equipo KTM Farioli oficial. Salió 4º en la categoría Junior del Campeonato Mundial de Enduro 2012, siendo el primer latinoamericano en alcanzar esta posición. En 2013 ganó el Rally Transmontaña en la provincia de Tucumán y salió por segunda vez campeón argentino de Enduro, logro que repitió al año siguiente. En 2014 salió campeón latinoamericano de enduro categoría E3. En 2015 salió 4º en la categoría Motos en el Rally de Marruecos, 1º en el Dakar Series Desafío Guaraní y 3º en el Red Bull Camino de la Independencia de Colombia. En 2016 debutó en el Rally Dakar 2016 ganando la Etapa 3, lo que le permitió convertirse en el primer argentino en ganar una etapa en la historia del Dakar. El salteño fue segundo en la categoría Motos del Dakar 2018. El piloto del equipo Honda hizo una demostración de manejo para los empleados de la terminal local y luego dialogó con la prensa especializada. Luego de recorrer 9000 kilómetros por Perú, Bolivia y Argentina, el salteño Kevin Benavides obtuvo el segundo lugar en la categoría Motos del Dakar 2018. Benavides finalizó la última etapa en primera posición. Sin embargo, esto no le alcanzó para superar al austriaco Matthias Walkner, quien se llevó el oro a bordo de una KTM con sólo 16 minutos y 53 segundos de diferencia. Benavides llegó a la planta Honda de Campana ayer en horas del mediodía, donde realizó una exhibición especial para los empleados de la terminal de autos y motos japonesa. Luego del almuerzo, dialogó con la prensa especializada y posteriormente recibió un reconocimiento especial de las autoridades de Honda Argentina por su destacada participación en la competencia más exigente del planeta. El piloto salteño confirmó que tiene contrato con Honda hasta el 2019, y si bien no descarta que en el futuro deje las motos para subirse a un auto para seguir compitiendo, aseguró que se siente muy bien físicamente y que considera que seguirá compitiendo al menos otros 5 años más. Benavides debutó en el Rally Dakar 2016 ganando la Etapa 3, lo que le permitió convertirse en el primer argentino en ganar una etapa en la historia del Dakar. En aquella oportunidad finalizó cuarto a 54 minutos del ganador. Por lesiones no participó de la edición 2017, pero este año estuvo muy cerca de consagrarse campeón. De hecho, en una de las etapas recibió una penalidad que le restó tiempo, circunstancia que le atribuyó a un error en el mapeo de la ruta a cumplir y no a una falta concreta de su parte: "Lo que pasó en el inicio de la segunda etapa es lo que todavía no queda claro, y es lo que el equipo todavía sigue protestando", comentó. Consultado por La Auténtica Defensa sobre las características del Dakar 2018 y la geografía recorrida, comentó: "Donde más me siento cómodo es en los terrenos más complicados y técnicos, porque vengo del Enduro y me queda bien. En los ríos de la Argentina me siento muy cómodo, por eso es que para acelerar me gusta más encarar en nuestro suelo. Lo cierto es que todo el Dakar vamos a ciegas, prácticamente en los 9000 kilómetros te la vas jugando metro a metro. Es así: leer el terreno, la hoja de ruta, y acelerar. En Perú hubo muchas dunas. Si bien no soy un gran especialista en arena, me gusta mucho ese ámbito. Me adapto bien, y creo el ritmo que tuve fue bueno. No a la altura de un Sam Sunderland, Adrien Van Beveren, que son especialistas en arena al 100%, pero yo sabía que después iba a llegar la hora de los caminos y los ríos, donde es más complicado pero es mi terreno".

Jorge Fernández, Vicepresidente de Honda Motors Argentina, Gustavo Ogura, Gerente Comercial de división Motos y Productos de Fuerza, y Hideki Kamiyam, Presidente de la firma, le entregaron un reconocimiento al piloto





Benavides (29) comenzó a competir en su Salta natal hace 20 años. Tiene contrato con Honda hasta el 2019 y en breve arranca la preparación para el próximo Dakar





“Sabía que después iba a llegar la hora de los caminos y los ríos, donde es más complicado pero es mi terreno", dijo el piloto





Luego de una demostración al personal de la planta Honda Campana, Benavides recibió a la prensa especializada.



Kevin Benavides pasó a festejar por Campana

