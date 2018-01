La empresa, que a principios de enero sufrió un incendio que prácticamente destruyó sus instalaciones en Campana, se amparó en un procedimiento de crisis para pagar menos compensaciones. Aun así, estaría ofreciendo muy por debajo de lo que exige la ley. Las cenizas de lo que quedó de Marine Sur, la fábrica de embarcaciones que sufrió un gran incendió a principios de mes, hace rato que se apagaron. Pero aun arde en sus trabajadores el deseo de obtener una compensación justa por los puestos laborales perdidos de forma definitiva. Ayer en la delegación local del Ministerio de Trabajo bonaerense hubo una reunión entre representantes de la empresa, gremialistas, trabajadores y abogados que los defienden. El panorama no es bueno para los ex operarios: la empresa se amparó en un procedimiento de crisis, lo que desde el arranque recorta por la mitad las indemnizaciones que debe pagar. Sin embargo, este miércoles Marine Sur habría ofrecido abonar apenas el 45% de esas indemnizaciones de crisis. "Nosotros mantenemos la postura de que la empresa se haga cargo con las responsabilidades que le corresponden con el total de los 80 trabajadores", manifestó Alfredo Bazzan, secretario general del Sindicato de Obreros de Industria Naval (SOIN), en diálogo con La Auténtica Defensa al término de la audiencia. "Hay una necesidad imperiosa que debe resolverle la cuestión económica a los trabajadores que no son responsables de lo que pasó. Acá la postura nuestra es que la empresa se haga cargo de lo que corresponde y en lo inmediato, porque los trabajadores tienen sus compromisos, alquileres, familia que mantener y necesitan de ese dinero que es de ellos", remarcó. Según explicaron representantes legales a la salida de la reunión, la decisión de la empresa se basaría en querer desconocer dentro del cálculo indemnizatorio la parte de los salarios que pagaba en negro. La reducción en las compensaciones a la que aspira es tal que a un trabajador que le corresponderían 120 mil pesos, recibiría 30 mil. Hasta ahora, ninguno de los obreros habría aceptado la propuesta. Ante la falta de acuerdo, el Ministerio de Trabajo bonaerense fijó un período de 20 días para que las partes puedan negociar y llegar a un entendimiento. Marine Sur sufrió la destrucción caso total de sus instalaciones en el barrio Villanueva en un incendio registrado el pasado 3 de enero, por causas que todavía se investigan.

Alfredo Bazzan (derecha) y parte de los trabajadores de Marine Sur que participaron de la audiencia





Incendio en Marine Sur. Imagen del archivo. BUNGE: PODRÍAN EXTENDER LA CONCILIACIÓN OBLIGATORIA En Bunge los días pasan, pero no como en cualquier otra empresa: por ahora los trabajadores que entran no están recibiendo tareas específicas, a la espera de que se venza la conciliación obligatoria y conocer cuál será el próximo paso de la compañía. Según pudo saber La Auténtica Defensa, en las últimas horas Bunge habría manifestado su intención de entablar un diálogo con los empleados afectados por su decisión de prescindir de 170 personas de su planta permanente. Además, el Ministerio de Trabajo extendería la conciliación obligatoria firmada el pasado lunes por cinco días. Hasta el momento, la empresa no ha manifestado su intención de encuadrarse en un procedimiento de crisis, y los trabajadores despedidos consultados han señalado que las indemnizaciones ofrecidas se aproximan a sus propios cálculos. De todas formas, tanto el gremio químico como aquellos operarios que no aceptaron la oferta inicial quieren seguir luchando por los puestos de trabajo.

Se estira la negociación:

Sin acuerdo por las indemnizaciones entre Marine Sur y sus operarios

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: