En Bunge los días pasan, pero no como en cualquier otra empresa: por ahora los trabajadores que entran no están recibiendo tareas específicas, a la espera de que se venza la conciliación obligatoria y conocer cuál será el próximo paso de la compañía. Según pudo saber La Auténtica Defensa, en las últimas horas Bunge habría manifestado su intención de entablar un diálogo con los empleados afectados por su decisión de prescindir de 170 personas de su planta permanente. Además, el Ministerio de Trabajo extendería la conciliación obligatoria firmada el pasado lunes por cinco días. Hasta el momento, la empresa no ha manifestado su intención de encuadrarse en un procedimiento de crisis, y los trabajadores despedidos consultados han señalado que las indemnizaciones ofrecidas se aproximan a sus propios cálculos. De todas formas, tanto el gremio químico como aquellos operarios que no aceptaron la oferta inicial quieren seguir luchando por los puestos de trabajo.



Bunge: podrían extender la conciliación obligatoria

