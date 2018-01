Sobre Tu Vida

Propongo leer la siguiente reflexión y posteriormente pensemos si damos lo mejor de nosotros mismos en nuestras respectivas circunstacias familiares, laborales, comunitarias, sociales, etc. Un viejo carpintero estaba listo para retirarse. Le comunicó a su jefe sus planes de dejar el trabajo en la industria de la construcción de casas y vivir una vida mas placentera con su esposa y su familia. El echaría de menos el salario que recibía pero quería retirarse. El jefe estaba triste de ver que un buen empleado se retiraba y le pidió, como favor personal, que construyera una última casa. El carpintero dijo que sí pero con el tiempo se vio que su corazón y su esfuerzo no estaban en el trabajo. No hizo bien su labor y seleccionó materiales de baja calidad. Fue la peor casa que había construido en su vida. Fue una manera infortunada de terminar su carrera. Cuando el carpintero terminó el trabajo y el jefe vino a inspeccionar, le abrió la puerta al carpintero, lo invitó a seguir y le dijo "Esta es tu casa, mi regalo para ti". ¡Qué lástima! ¡Qué arrepentimiento! "Si hubiera sabido que esta casa iba a ser para mí, la construyo de manera diferente" dijo el carpintero. Ahora tenía que vivir en la casa que él mismo había construido y era un desastre. Lo mismo sucede con nosotros. Construimos nuestra vida de una manera displicente, de una manera reactiva en lugar de positiva. Esperamos en lugar de actuar. Ponemos mucho menos de lo que tenemos en nuestros esfuerzos y vivimos en una permanente queja tratando de culpar a los demás de nuestra situación. En cosas importantes, con la familia, amigos, el trabajo, etc., no damos lo mejor que tenemos. Entonces, con sorpresa, nos encontramos viviendo en la casa que nosotros mismos hemos construído. "Si lo hubiera sabido, habría actuado diferente" pensamos. Piensa en ti mismo como el carpintero. Piensa acerca de tu casa. Cada día, cuando tengas que clavar un clavo o levantar una pared, házlo sabiamente, házlo con amor y dà lo mejor que tienes. Es la única vida que llegarás a construir. Aún en el hipotètico caso que vivas solo por un día más, ese día merece vivirse de una manera digna y gratificante. "La vida es un proyecto en autoconstrucciòn"... Tu vida hoy es el resultado de tus actitudes y decisiones del pasado. Tu vida mañana será el resultado de sus actitudes y decisiones de hoy.

Claudio Valerio. Foto: Archivo.



Sobre Tu Vida

Por Claudio Valerio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: