Aseguran que los responsables del asesinato del chico de 17 años están identificados. Ayer se entrevistaron con concejales de la oposición y funcionarios del Municipio. La Auténtica Defensa habló con la novia del joven, quien relató los minutos previos al brutal ataque. Que Los atacantes fueron tres, no dos. Que primero increparon a la víctima, no a un primo. Y que los responsables del hecho están bien identificados. Estas fueron las declaraciones más resonantes que familiares y amigos de Pablo Soria, el joven asesinado de un tiro en el barrio Villanueva, efectuaron este viernes luego de realizar una manifestación al Municipio de Campana y entrevistarse con concejales de la oposición y funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana. La familia de Soria, que falleció el martes en el Hospital Municipal San José, se mostró molesta por las versiones que indicaban que el disparo no estaba destinado para el joven. El martes, en diálogo con este medio, una familia amiga del chico de 17 años que presenció el hecho había descripto una verdadera balacera en el lugar y asegurado que la discusión que habría desatado el violento tiroteo no la había protagonizado la víctima fatal sino un primo suyo. Sin embargo, ayer la novia de Soria, Melany Díaz, narró su propia versión de los hechos acontecidos el pasado sábado. Contó que se estaba despidiendo de Pablo en la esquina de la casa de él cuando dos sujetos en moto comenzaron a increparlo. "Le decían que se pare de mano", afirmó Díaz. Relató que cuando familiares del joven salieron a ver lo que sucedía, los agresores se habían ido. Por protección, la pareja volvió a la casa; minuto después, los disparos repiqueteaban por todas partes. "Los pibes se habían ido y con Pablo volvimos para adentro, y cuando salimos de nuevo estaban a los tiros, y le pegaron a Pablo", aseguró la joven. El parte policial realizado el sábado, y los testigos consultados en la semana por este medio hablaban de dos atacantes en la escena del crimen, con al menos uno de ellos efectuando los disparos. Este viernes Díaz declaró haber visto a tres hombres disparar a mansalva: un tercero se habría sumado al momento del tiroteo. Familiares de Soria que llegaron ayer al Municipio pidiendo "justicia y protección para los testigos" fueron recibidos por concejales del PJ-Unidad Ciudadana. Posteriormente, los ediles Soledad Calle, Rubén Romano, Romina Carrizo y Osvaldo Fraticelli acompañaron a la familia a entrevistarse con el director general de Planificación y Control Operativo municipal, Nerio Nogueira. Nogueira y parte de su equipo les exhibieron -mediante la plataforma digital de seguridad- los recorridos realizados por el personal policial días previos al hecho, el mismo día y posterior, desarrollados tanto por el móvil asignado a la cuadrícula 7 como también por unidades de refuerzo de otras cuadrículas, Policía Local y Comisaría. Además, les detallaron los operativos que se vienen realizando con fuerzas federales y provinciales, pudiendo ver incluso los familiares los mismos a través de las cámaras del CIMoPU. Durante la reunión se les puso a disposición todas las herramientas con que cuenta el Municipio para brindar seguridad a los vecinos, tales como la aplicación Alerta Campana, el teléfono de la Mesa de Enlace o el teléfono de la cuadrícula de patrullaje. "Queremos que se haga Justicia y que protejan a los testigos porque tenemos miedo de que esta gente tome represalias", expresó Gisela Martínez, tía del joven Soria, a la salida de la reunión. "Hay nombres, no sabría decirte quiénes son. Pero están reconocidos y los fiscales también los tienen", remarcó. En ese sentido, la mujer criticó el desempeñó de la UFI 6 y de la fiscal Irene Molinari, a cargo de la causa. "Dice que hicieron allanamientos y que no los encuentran. Que los están buscando. Pero ya pasó una semana y no hacen nada", cuestionó.

