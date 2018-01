Silvana Preiser ya está en su casa

El agradecimiento publicado hoy en nuestro medio, sección sociales.

Con un emotivo reconocimiento a las personas que la ayudaron a pelear por su vida a traves de nuestro medio y luego de agradecer personalmente al equipo de Clínica Delta que la atendió; dejó la internación para continuará la rehabilitación en su hogar Ayer al mediodía, Silvana Preiser (37) pudo volver a su casa, donde continuará con el largo proceso de rehabilitación luego del terrible accidente del lunes 8 de enero en el "Campito de Siderca". Aquel día, alrededor de las 20 hs., había salido a caminar sus "40 minutos diarios" por el barrio Dalmine luego de un fin de semana largo perfecto en la costa atlántica, desde donde había llegado junto a su familia alrededor de las 17. Lo cierto es que la saludable rutina de Silvana la puso al borde de la muerte. En las inmediaciones de Sáenz Peña y Da Vinci fue arrollada por una Honda "Tornado" conducida por un menor de 14 años y como consecuencia del hecho, Silvana sufrió múltiples fracturas de la 2da. a la 7ma. costilla del lado derecho, un cuadro de hemoneumotórax (un fragmento de costilla se le clavó en el pulmón), un golpe en la cabeza y otro en una de sus piernas. DESGRACIA CON SUERTE "La segunda es una costilla muy cortita y gruesa, y su fractura habla de que el impacto fue muy grande. Tuvo suerte, porque por ahí pasa la arteria subclavia y no la agarró por milímetros. Podría haber muerto desangrada. Y si el impacto hubiese sido del lado izquierdo, habría sufrido una contusión del corazón, un golpe terrible… y ahí sí estaríamos hablando de otra cosa", explicó el Dr. Diego Vela, Jefe de Terapia Intensiva de la Clínica Delta, a La Auténtica Defensa. Ese lunes, Silvana fue trasladada por Bomberos al Hospital San José, donde fue estabilizada y recibió la primera intervención: un drenaje en su pulmón derecho. Luego, en la madrugada del martes, fue internada en la terapia intensiva de clínica Delta, nosocomio donde fue operada satisfactoriamente el martes 16. Liderada por el Dr. Pablo Rojas, la intervención duró más de 3 horas y hubo que reconstruirle la parilla costal del lado derecho, maniobra quirúrgica que incluyó la utilización de 3 prótesis de titanio. La causa está en manos del Fiscal de menores Fernando Martín Reinas. Se inició como "Lesiones Culposas", pero a medida que se fueron aportando testimonios al expediente e incluso videos, la carátula cambió a "Tentativa de Homicidio" de lo cual fue notificado el menor imputado. AGRADECIMIENTO Ayer, la buena noticia que todos esperaban se hizo realidad: fue dada de alta para poder volver a su casa. Antes pasó por la sala de Terapia Intensiva de la clínica para agradecer personalmente a aquellos que la cuidaron hasta el martes 22 para luego pasar "a piso" hasta ayer. "Quiero agradecer, junto con mi familia, a los Bomberos Voluntarios que acudieron al hecho que vivenciara en el "Campito de Siderca" el 8/1/17, dándome tranquilidad y actuando rápidamente. A los médicos que me atendieron en el Hospital San José y en la Clínica Delta, con tanta dedicación, que hoy puedo estar escribiendo esto. A las enfermeras de Terapia Intensiva de la clínica, que me brindaron un inmejorable trato. La atención, en general, del personal de la clínica Delta ha sido de lo mejor. A los vecinos de Campana y alrededores, que aún sin conocerme, rezaron, brindaron buena energía, ayudando a mi recuperación. ¡¡¡Gracias!!!", dice el comunicado que ayer Silvana envió a nuestra redacción y que está publicado en la página 9 de hoy.

Silvana Preiser. Foto: Archivo.





Silvana Preiser junto a su esposo Guillermo Genta, alrededor del 2015.



Silvana Preiser ya está en su casa

