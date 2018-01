Ocurrió el viernes por la madrugada. No se registraron heridos. Un incendio se registró ayer por la madrugada en la obra de la alcaidía que se está llevando a cabo en la entrada a la cárcel de Campana. El hecho sucedió cerca de las cinco de la mañana. No trascendieron mayores detalles, apenas que se habría originado en el obrado de la construcción. Bomberos Voluntarios acudieron a controlar las llamas. Los daños a la estructura no habrían sido mayores. Tampoco se registraron heridos.

La obra en construcción. Foto: Archivo.



Incendio en la obra de la alcaidía de la cárcel

