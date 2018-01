Médicos levantaron el jueves el paro en el Hospital Municipal San José

Lo decidieron el jueves, tras una reunión mantenida con el intendente Abella. Durante tres días habían suspendido la atención programada en varios servicios en reclamo de incorporar al sueldo el pago de las guardias pasivas. La negociación entre médicos del Hospital Municipal San José y la gestión Abella por la forma en que se liquidan las guardias pasivas, todavía no ha concluido; pero el "compromiso de darle solución al problema" logró que los profesionales de la salud levantaran el jueves el cese de actividades programadas que venían llevando a cabo desde el lunes. La medida de fuerza, adelantada el fin de semana pasado por este medio, afectó durante más de tres días la atención por turno en los servicios cirugía, obstetricia-ginecología y traumatología. También se vio paralizado el laboratorio. No obstante, la atención de urgencias, emergencias e internados estuvieron todo el tiempo garantizadas. Los médicos levantaron su huelga –en principio pautada para toda la semana- luego de sucesivas reuniones con funcionarios de Salud, Hacienda y Recursos Humanos del Municipio. Coronó las negociaciones llevadas a cabo hasta el momento la presencia el jueves en el Hospital del intendente Sebastián Abella quien, en palabras de los médicos, tiene "la intención de darle solución" a sus demandas. "Hay un compromiso de darle solución al problema. Y en virtud de eso se determinó dejar sin efecto el paro de actividades programadas", explicaron las fuentes consultadas. Admitieron que antes de tomar la medida de fuerza su percepción era otra. "No, no sentíamos que se estaba trabajando, porque hasta el momento nunca habíamos tenido oportunidad de hablar con el intendente de esta cuestión", manifestaron sobre un reclamo que, aseguran, se viene realizando desde más de una década atrás. Sucede que desde el año 2004 las guardias pasivas no figuran en la reglamentación municipal y tampoco en la carrera hospitalaria. Entonces se abonan como horas extras en un monto no remunerativo. Además, cada servicio percibe sus valores de guardias pasivas de diferentes maneras, no estando homogeneizado el sistema. "No es un reclamo de salario, sino en cuanto a la manera de remuneración de la función, que está con modalidad de horas extras, por lo tanto no integra el salario, no entra en el cálculo de vacaciones, aportes o faltas por enfermedad. Es absolutamente no remunerativa", comentaron médicos que dialogaron con LAD esta semana, cuando todavía estaba vigente el cese de actividades. Por ahora, todos los servicios del Hospital Municipal San José se encuentran funcionando normalmente y no se evalúa la adopción de nuevas medidas de seguir habiendo avances en las negociaciones.

Imagen ilustrativa. Foto: Archivo.



Médicos levantaron el jueves el paro en el Hospital Municipal San José

Lo hicieron por el "compromiso" del Municipio en atender sus reclamos

