José Abel Perdomo. Foto: Archivo.

Es curioso que la opinión pública se sorprenda por el escandaloso despido de su casera Sandra Heredia por parte del Ministro de Trabajo Jorge Triaca (h) a quién tenía en negro y ante un reclamo de aumento de sueldo le consiguió un "puestito" en el SOMU, sindicato intervenido por él, para que le pague el aumento reclamado. Este nombramiento se sumó a los nuevos 171 que designó la intervención Triaca. Es cierto que es un escándalo mayúsculo, pero no es menos cierto que se condice con el trato que el ministro tiene para los trabajadores en general convalidando los despidos masivos y la rebaja en las indemnizaciones e impulsando una reforma laboral hasta ahora frenada por la lucha de los propios trabajadores, muchas veces pese a la actitud "conciliadora" de sus propios sindicatos. Recordemos que en lo que va del nuevo año más de 3.000 trabajadores han perdido sus empleos y se intenta imponer un techo del 15% de aumento en las próximas paritarias. El gobierno salió de inmediato a tratar de tapar la gravedad de lo hecho por el ministro llegando la Ministra de Seguridad, la ubicua Patricia Bullrich, a decir que Triaca estaba sufriendo por el error cometido. Seguramente para mitigar tanto dolor, al ministro lo mandaron de vacaciones. Como diría el ex-presidente Raúl Alfonsin, pusieron al zorro a cuidar el gallinero. Que dirá de esto Lilita Carríó, más cambiante que el tiempo y mucho menos predecible. La desfachatez con que se maneja el ministro está en línea con el resto del gobierno. Recordemos las denuncias al ministro de agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, por tener en su campo trabajadores en condiciones de esclavitud y a la "primera dama" María Juliana Awada por tener de proveedores a talleres clandestinos, por citar tan sólo dos ejemplos. Es poco creíble que este gobierno esté verdaderamente comprometido con sanear a la burocracia sindical teniendo como ejemplo de sindicalista a Gerónimo "Momo" Venegas protector del trabajo en negro y esclavo en las tareas rurales. Cabría agregar que las grandes fortunas de algunos sindicalistas no tienen su origen en las cajas de sus sindicatos sino en las grandes coimas que reciben de los empresarios para adormecer los justificados reclamos de los trabajadores. A cada corrupto corresponde un corruptor. Como diría Sor Juana Inés de la Cruz, son la ocasión de lo mismo que culpais. En declaraciones a la prensa con motivo de su viaje a Rusia, Mauricio Macri manifestó que "El fútbol es más difícil que gobernar". En eso tiene razón porque con los resultados que está consiguiendo como gobernante, en cualquier equipo de fútbol del mundo no iría ni siquiera al banco de los suplentes y lo más probable es que lo desafectasen del plantel por bajísimo rendimiento. Pese a las advertencias los argentinos nos olvidamos de vacunarnos contra la fiebre amarilla. Es una pena, pero a no desesperarse que tiene cura, aunque lleve tiempo.

Opinión:

Fiebre amarilla

Por José Abel Perdomo

