Nuestra ciudad se caracteriza por tener un perfil económico netamente productivo en donde, como he señalado en columnas anteriores, existen grande empresas que generan valor agregado que son el sustento de muchos pequeñas y medianas empresas que terciarizan trabajos de las grandes compañías, lo cual generaron en nuestra ciudad un bienestar social en base al empleo privado de las distintas actividades productivas. Ahora bien, desde el Gobierno Nacional con una fuerte impronta liberal y con un gen empresarial, se ve al trabajo (dicho en palabras del mismísimo Presidente) como un costo más que hay que bajar para "ganar competitividad". La fórmula (poco innovadora) que han encontrado para esto fue la de ir generando mayores niveles de desempleo, primero con despidos desde el sector público y luego en el sector privado, y con esto crear un ejército de desocupados que aumente la oferta laboral y disponga a los trabajadores a ser empleados por salarios más bajos o peores condiciones laborales. Y por último, el Gobierno Nacional busca especializar la economía nacional hacia el sector agropecuario y hacia la provisión de bienes y servicios en detrimento del desarrollo industrial. Esto sin dudas va a afectar a una ciudad netamente industrial como la nuestra. Ahora bien, entendemos que la coyuntura laboral de Campana no es casualidad y que es producto de todas estas variables que encajan justo en la economía local. El trabajo como variable de ajuste, más la destrucción de la industria nacional da como resultado la crisis laboral que se está dando en nuestro distrito. Y esta situación no va a mejorar en tanto no haya desde nuestra ciudad, una de las más afectadas por el programa económico, una respuesta opositora a estas políticas y se tiene que hacer desde el plano electoral que es la herramienta que nos da la democracia para manifestarse a favor o en contra de un proceso político y económico. En fin, los campanenses debemos saber que por este camino nuestra ciudad va a profundizar la crisis y van a ser cientos de familias las que van a sufrir las consecuencias.

Opinión:

El trabajo como variable de ajuste

Por Alejo Sarna

