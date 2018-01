Berta Chudnobsky

Hoy les presento y un postre rico y muy nutritivo. La manzana es un componente indispensable para la salud. Es uno de los frutos más populares y disponible durante todo el año. Tradicionalmente se le conocía como "la fruta de la salud". Los ingleses tienen un dicho que dice así: "An apple a day keeps the doctor away" (una manzana al día aleja al médico). A las manzanas se le atribuyen muchas propiedades curativas, aparte de su reconocido poder diurético. Son muchas las variedades existentes en el mercado y su precio muy atractivo. Aparte de su consumo directo se suele hacer compota de manzanas, jugo jaleas, pasteles y otros muchísimos más postres muy populares. Son ricas en pectina (buen aliada contra el colesterol y la diabetes), aminoácidos, ácidos, azúcares, fibras. Popularmente se le asignan propiedades antiinflamatoria del aparato digestivo, gracias a la pectina es a la vez laxante suave y astringente en caso de diarreas o colitis, diurético y depurativa, incluso anticatarral e hipotensora. Incluso el zumo de manzana se presenta frecuentemente como producto de belleza, capaz de suavizar el cutis. INGREDIENTES - 6 manzanas verdes sanas - 80grs de manteca - 100grs. de azúcar negra - 4 cucharadas de maicena - 4huevos - 5 cucharadas de azúcar - 1 litro de leche - 3 semillas de cardomomo - 2 ramitas de canela/3 cucharaditas de canela en polvo - Esencia de vainilla - Hojas de menta fresca PREPARACION Cortar la parte superior de las manzanas. Sacarle el centro, con cuidado de no romper (viene un sacabocados especial para sacar los centros de las frutas que ahora hay en cualquier bazar o súper). Colocarlas en una fuente de horno. Pintar las manzanas con la manteca derretida y espolvorearlas con el azúcar negro. Cocinarlas en horno medio hasta que estén tiernas. Para preparar la crema: en una cacerola colocar todos los ingredientes en frío y mezclar con cuchara de madera. Llevar al fuego sin dejar de mezclar hasta que espese y no se sienta el sabor de la maicena cruda. En el momento de servir colocar con una manga o una cuchara la crema y rellenar las manzanas. Decorar con hojas de menta fresca. Se acompaña con vino blanco… ¡Y fresco!. Berta Chudnobsky / www.abuelaberta.com / berta@tizaymouse.com



La cocina de la abuela Berta:

Manzanas con Crema Pastelera

Por Berta Chudnobsky

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: