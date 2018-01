P U B L I C



"Donar sangre no se toma vacaciones". Mediante esta iniciativa, la prestigiosa institución pediátrica busca concientizar sobre la importancia de la donación de sangre, en una época del año en la que suelen menguar los donantes. El quid de la cuestión es que, durante la temporada de verano, los donantes voluntarios disminuyen. Por eso, el Hospital Garrahan realiza por segundo año consecutivo esta campaña. En el año 2011, el Garrahan dejó de pedir a los pacientes que se encontraban internados que donaran sangre, y se convirtió en el primer hospital en donde la donación es 100% voluntaria. La campaña AbiertoXVacaciones se lanzó en diciembre de 2017 y hasta el momento más de 1.100 personas ya donaron sangre, habiéndose convertido en donantes voluntarios. Si bien el hospital no se encuentra en situación de desabastecimiento, en las fechas mencionadas es cuando más necesitan donantes. "Si no estamos en emergencia es porque hacemos mucho para que eso no suceda", resaltó la doctora Silvina Kuperman, jefa del servicio de Hemoterapia y del Banco de Sangre del Hospital de Pediatría Garrahan. Con la llegada del Carnaval vienen cuatro días claves, porque la sangre se va venciendo, las plaquetas duran solo cuatro días y los glóbulos 42. Todo el tiempo se necesitan donantes". Además, esta institución también dona sangre al sistema público. Si bien el 2017 fue un año positivo, buscan que el 2018 sea más exitoso aún y que aumente la cantidad de donantes voluntarios. Las personas interesadas -donantes voluntarios- se pueden acercar de lunes a sábado al Banco de Sangre en el Hospital Garrahan. Durante todo el verano, los donantes podrán pedir un turno online a través del sitio web de la campaña, donde pueden elegir el día y el horario que deseen. ¿Quiénes pueden donar? -Mayores de 18 y hasta 65 años de edad (los menores de 18 y hasta 16 años lo pueden hacer con autorización de los padres o tutores; los mayores de 65 años, con autorización médica). -La persona debe pesar 50 kg o más. -Deben transcurrir más de dos meses desde la última donación de sangre. -Si la persona no padeció enfermedades infectocontagiosas, ni se encuentra en riesgo de adquirirlas. -Si tiene hipertensión controlada, problemas tiroideos o alérgicos sin manifestación en ese momento; si padeció hepatitis antes de los 12 años, o mononucleosis. -En caso de tomar alguna medicación, el donante deberá informarlo para ser evaluado por el médico responsable. ¿Cuándo no puedo ser donante de sangre? -Si la persona tiene gripe, fiebre, infecciones, diarrea o vómitos al momento de la donación. -Si padece enfermedades cardíacas, pulmonares, asma bronquial, anemia, tuberculosis activa, trastornos de coagulación, enfermedades renales, diabetes en tratamiento con insulina, úlcera gastroduodenal en actividad, cáncer o cualquier enfermedad que puede ser transmitida por la sangre. -Si se encuentra o estuvo en riesgo de adquirir infecciones de transmisión sexual, como sífilis, gonorrea o HIV. -Si la persona está embarazada o no han pasado 8 semanas desde el parto natural o un año desde el parto por cesárea. -Si en el último año le realizaron alguna cirugía o recibió transfusiones. La donación de sangre es un acto anónimo, voluntario y altruista, y siempre se realiza bajo vigilancia de personal calificado. Es muy importante ya que la sangre es una necesidad permanente, no puede fabricarse, no se compra, ni se vende y solo se obtiene de personas solidarias que la donen para ayudar a vivir a quienes la necesitan. Fuente: Infobae.com



#AbiertoPorVacaciones:

La trascendente campaña del Hospital Garrahan que invita a donar sangre en verano

