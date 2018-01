Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del domingo, 28/ene/2018. Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del domingo, 28/ene/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Espectáculos: Soundtrack

Por Santiago Tomás Mengual







"Piki" es un cinéfilo con todas las letras. Se enorgullece de tener una rutina un poco fuera de lo común: hace aproximadamente seis años que mira como mínimo una película al día. Respira cine. Cuando no lo ve, lo habla. Cuando no lo piensa, lo discute. Nos juntamos a hablar con Emilio "Piki" Pérez Celaya (26) sobre la relación de la música con el cine, simbiosis inseparable en la experiencia audiovisual. Directores, artistas, un poco de historia y el rol de la película como espejo de nuestra existencia. Está terminando la Licenciatura en Artes Audiovi-suales con orientación en guión y en vísperas de su debut como profesor (curso de historia sobre el cine, Bisellia Teatro Bar), pusimos como excusa para prender el grabador la relación de la música con el cine. Claro que eso fue un disparador que nos llevó para todos lados, desde el cine mudo a la política y desde los Beatles a Palito Ortega... Inseparables "La música -me dice Piki- da una atmosfera, ayuda a la narración, y hay directores a los que es imposible separar de un tipo de música particular, como por ejemplo Woody Allen y el jazz, o Fellini y su músico predilecto, Nino Rota. También hay directores que hacen la música de su película, como John Carpenter". La elección de los sonidos de una escena, la música para ambientar un suceso tiene siempre una razón de ser. Para entender dicha relación, hay que remontarnos al cine mudo, donde los diálogos eran escritos y la música tenía un rol clave a la hora de guiar al espectador: "en aquélla época, todos los cines tenían músicos contratados que improvisaban o tenían ciertos patrones preparados para escenas típicas. Había excepciones, algunas películas tenían sus propias partituras. Cuando llega el cine sonoro, mucha gente queda sin trabajo. Acá en Argentina, muchos tangueros trabajaban de eso". En épocas del cine 3D y del Dolby Atmos, que desde 64 parlantes en la sala dialoga con el sonido desde la altura, la longitud y la profundidad, para Emilio sigue siendo importante redescubrir el cine mudo: "Tiene un valor histórico. Hay películas hermosas, como las de Chaplin o Buster Keaton y cosas que se instauraron en el cine clásico que no cambiaron demasiado a lo que es hoy. Ver cine antiguo me emociona porque pienso que están todos muertos, pero siguen vivos ahí". En los 30´s y 40´s explota el sonoro y el mudo queda trunco, pero la relación entre la música y el cine siguió su propio camino: "Hitchcok utilizaba el sonido para ponerte nervioso, generar el ´suspense´. Ahí el director te estaba diciendo algo, se metía en la película y te decía qué sentir. Y por eso, pero al revés, en el cine europeo muchas veces no hay música. La función de la música suele ser decirte qué sentir, cómo emocionarte y cuando no está es para darte cierta libertad como espectador." Identificación Piki me cuenta sobre Lucrecia Martel, una directora argentina que trabaja el sonido de forma muy meticulosa y es imposible no hacer mención a la desfinanciación del cine nacional: "Se llegaron a hacer 200 películas al año. Si no hubiese sido por la ayuda del Estado eso no hubiese pasado. El problema es que se financiaba con un impuesto que tocaba a grandes intereses". Entonces nos adentramos en el potencial político del cine y su rol en la sociedad, poniendo en contraste documentales con mensaje combativo como los de Solanas, con las películas que dirigía Palito Ortega en plena dictadura. El cine también fue y es una herramienta poderosa, con la que de una forma velada se pueden hacer llegar mensajes que, de otra forma, no llegarían a destino: "El cine es una experiencia audio visual, percibís un todo. Permite la identificación, que es una de las cosas más importantes del cine. Te ponés en la piel del personaje. Esa es la fuerza más grande que tiene", me dice Piki. El cine no está desconectado del resto de las ramas del arte y su esencia tiene raíces en la narrativa universal: "Los formalistas descubrieron que la estructura en tres actos de la narración pasa en todas partes del mundo, todo tiene introducción, nudo y desenlace. El cine es un lenguaje, estudiar su historia es estudiar la historia del lenguaje", agrega el cinéfilo. Juego de espejos Volviendo a la música, hablamos sobre el videoclip, entrecruce interesante entre los diferentes mundos del universo artístico. "Los Beatles tenían películas, con ellos nace el concepto de videoclip moderno", señala, y pasmamos por Paul Thomas Anderson, aclamado director que estuvo dirigiendo los últimos videos de Radiohead y por Jonny Greenwood, guitarrista de la banda que hizo el sonido de la última película del director. También por Gorillaz, síntesis audiovisual que muestra la genialidad de Damon Albarn: la banda se presenta en dibujos animados, y los personajes tienen una historia que los antecede. También hablamos de la tecnología y Piki me dice: "Hoy se hacen películas con iphones. Importa la idea, lo técnico es secundario. Eso es un gol de la tecnología: se democratizó la magia. Por un lado es bueno pero por otro, la vara se eleva". Emilio también es músico, toca diferentes instrumentos. Hace tiempo que no tiene una banda, pero decidió poner la música al servicio de la imagen. Con otros dos amigos están preparando el guión de una serie donde piensan hacer ellos el mismos la banda de sonido o "soundtrack". Reflexionando entre la síntesis de lo elite y lo popular, entre el cine y la música, Piki recuerda a Leonardo Favio: "Fue el director más popular que tuvimos y a la vez es conocido en todo el mundo. Primero fue conocido por las canciones, pero hacía música para juntar plata y hacer películas". Hace un año que Piki se fue a vivir a capital y cuando tenía tiempo libre, aprovechaba para pasarse por un cine. El Gaumount, la sala Lugones, el teatro San Martín o el cine Cosmos, oasis donde podía ver cine alternativo a un precio muy accesible: "No es lo mismo ver una película solo que en el cine, con otros. Es una experiencia compartida. Con el cine puedo ver nuevos mundos, descubrir cosas nuevas e identificarme con personajes. En cierta forma funciona como un espejo. Me encanta descubrir, investigar, hay tanto que nunca se termina", me dice apasionado. Que la pasión se esparza y que su curso de historia del cine en Bisellia multiplique los cinéfilos de la ciudad.

