Se impuso 1-0 con gol de Ramiro López. Reaparecieron Gonzalo Papa y Nicolás Sánchez. La mala: Renzo Alfani fue baja por una molestia. El estadio de Mitre y Puccini fue escenario del último amistoso de preparación de Villa Dálmine de cara a la reanudación del campeonato del Nacional B, el próximo viernes cuando visite a Instituto en Córdoba. Y el partenaire fue Independiente de Chivilcoy, al que el Violeta superó 1-0 con gol de Ramiro López. El encuentro se dividió en dos tiempos de 40 minutos y dejó, más allá del triunfo y el cero en el arco propio, dos buenas noticias para Felipe De la Riva: los regresos de Gonzalo Papa y Nicolás Sánchez, quienes no habían participado de los últimos ensayos por sendas molestias físicas. El uruguayo fue titular como volante central, mientras que el enganche ingresó para los últimos 30 minutos. Sin embargo, se estima que ambos estarán desde el inicio ante Instituto en la reanudación del campeonato. En cambio, la mala noticia fue la ausencia de Renzo Alfani. El marcador central sufrió un esguince de tobillo y fue reemplazado por Marcelo Tinari. En las próximas horas, el cuerpo técnico observará la evaluación del ex Rosario Central para confirmar si viaja a Córdoba. La misma situación atraviesa Horacio Falcón, quien se recupera de un esguince de tobillo más severo y está en duda su presencia entre los convocados para enfrentar a Instituto el próximo viernes. Con este panorama se cerró la preparación de Villa Dálmine para la segunda parte de la temporada. En total fueron cinco amistosos ante Lanús, Tigre, San Telmo, Almagro y el de ayer frente a Independiente de Chivilcoy. Ahora, al plantel conducido por Felipe De la Riva tendrá tres entrenamientos en Campana y el miércoles a última hora, luego de la cena, partirá rumbo a Alta Córdoba, donde en la noche del viernes 2 de febrero, en el inicio de la fecha 13, tendrá la oportunidad de subirse nuevamente a lo más alto de la tabla de posiciones de Nacional B. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (1): Martín Perafán; Franco Flores, Marcelo Tinari, Juan Celaya, Leandro Sapetti; Federico Jourdan, Marcos Rivadero, Gonzalo Papa, Ramiro López; Pablo Burzio y Jorge Córdoba. DT: Felipe De la Riva. INDEPENDIENTE DE CHIVILCOY (0): Facundo Banchero; David Orellano, Javier Pereyra, Ignacio Mangino, Hugo Abal; José Santiago, Jorge Pereyra, Yonathan Pacheco, Nicolás Slimens; Cipriano Trepo y Marcos Salvaggio. DT: Alberto Salvaggio. GOL: PT 5m Ramiro López (VD). CAMBIOS EN VILLA DÁLMINE: ST 10m Renso Pérez x Jourdan y Nicolás Sánchez x Rivadero; 15m Favio Durán x Córdoba; 21m Jourdan x López; y 30m Santiago Giordana x Burzio. CANCHA: Villa Dálmine. ARBITRO: Emir Michelón. DETALLE: Se jugaron dos tiempos de 40 minutos.

GONZALO PAPA, YA RECUPERADO, FUE TITULAR ANTE EL EQUIPO DE CHIVILCOY. SÁBADO DE AMISTOSOS Además de Villa Dálmine ante Independiente de Chivilcoy, la mayoría de los equipos del Nacional disputaron partidos amistosos entre viernes y sábado. Los resultados fueron los siguientes: -Los Andes 0 - Deportivo Riestra 1 (Brian Sánchez). -Brown de Adrogué 1 (Leandro Garate) - Ferro Carril Oeste 2 (Nahuel Luján y Juan Manuel García). -All Boys 0 – Almagro 0. -Flandria 3 (Sebastián Matos, Andrés Camacho y Luciano Pons) - Independiente 2 -Aldosivi 2 (Arnaldo González y Cristian Chávez) - Santamarina 1 (Ángel Prudencio). -Quilmes 1 (Jonatan Torres) – Nueva Chicago 0. -Deportivo Morón 5 (Emmanuel Giménez, Agustín Lavezzi, Leandro Guzmán -2- y Javier Rossi) – Atlas 1 El campeonato del Nacional B se reanudará el viernes 2 de febrero con tres partidos: Ferro Carril Oeste vs Mitre (SdE), Juventud Unida (G) vs Sarmiento (J) e Instituto vs Villa Dálmine (iría a las 21 horas con televisación de TyC Sports).

Nacional B:

Villa Dálmine venció a Independiente de Chivilcoy en su último amistoso preparatorio de verano

