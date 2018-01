Mauricio Villanueva

Campana y la zona siguen siendo golpeadas por los despidos laborales y las presiones de las patronales protegidas por un gobierno que además les va preparando una reforma laboral con amplios beneficios. Las modificaciones en los convenios de trabajo son la base para unas relaciones laborales modificadas, mientras el paquete de medidas espera ser tratado como ley de reforma laboral en el Congreso de la Nación, los empresarios no pierden el tiempo y ya meten presión en para lograr modificar convenios y escalas salariales. Las prácticas son nefastas: despidos masivos, presión a los gremios y propios trabajadores para ingresar sus modificaciones como condición de no seguir despidiendo o de volver a incorporar operarios bajo las nuevas reglas impuestas bajo la extorsión. Un caso testigo es el de BUNGE en Campana, 170 despidos de los cuales más de 40 no habían recibido ni un aviso, ni telegrama de despido, sin embargo no podían ingresar a la planta. En planta unas 50 personas aproximadamente siguen trabajando bajo la incertidumbre de que sucederá con sus compañeros despedidos y con ellos mismos. Mientras los empleados reclamaban que se aclare el motivo de la cesantía y se regularice la situación de casi medio centenar de "despedidos" sin telegramas. La empresa presionaba al sindicato para modificar el convenio colectivo de trabajo. Conciliación obligatoria mediante, la impunidad de la patronal llevó a que los trabajadores se encuentren con una fábrica que no acató la conciliación y no dejó entrar a los obreros a la planta. Difícil situación para 170 familias que entran en la incertidumbre de cuando y como llega la indemnización, pero aun peor como sigue la historia laboral para esos vecinos en un contexto donde lo que abundan son posibilidades de reinserción laboral. Toda nuestra solidaridad con esas familias y con las cerca de 80 familias de los despedidos de la empresa Boop (Ex Sigdopack), el supuesto cierre definitivo y una nueva extorsión: tomar el 80% de las indemnizaciones en cuotas accediendo a un retiro voluntario o solo el 50% como despedidos con fecha límite para tomar la decisión del mal menor al 31 de Enero. Repetida es la situación de la planta Atma de Campana (Newsan), los mecanismos de trabajo precario empleados por la empresa permite tomar jóvenes bajo la forma de contratos temporarios, siendo común la no renovación de los mismos. Esta vez la cesantía golpea a más de 150 trabajadores y trabajadoras siendo los jóvenes y las mujeres las más perjudicadas. Esta empresa que en 2012 recibió amplios favores para ubicarse en un sector de la ciudad no apto para el desarrollo industrial, esgrimía la promesa de 500 empleos como arma para "convencer" a concejales y ejecutivo de ese momento. En ese año el pico de empleos generado por la empresa llegó a 300, no solo no generó los empleos prometidos sino que además es un ejemplo de precarización laboral y hoy quedarían unas 50 personas operando la planta. Un caso distinto pero no menos preocupante es lo que ocurre con los operarios de la incendiada fábrica de embarcaciones Marine Sur, que la destrucción total de la empresa hoy deja en la calle. La empresa hasta ahora solo había hecho la baja de Afip por los que los trabajadores reclamaron ante el Ministerio de trabajo, la desvinculación formal de la empresa que les permita acceder a los beneficios por desempleo, los salarios adeudados del mes de Diciembre y las indemnizaciones correspondientes. En la próxima columna analizaremos la reforma laboral y los cambios estructurales a favor de las patronales y por supuesto en desmedro de los derechos adquiridos por la clase obrera en décadas y décadas de luchas. Por lo pronto nuestra solidaridad con todas las familias que están pasando por el amargo momento de perder sus fuentes laborales. Mauricio Villanueva (Movimiento Popular Patria Grande)

Opinión:

Entre despidos y convenios patronales

Por Mauricio Villanueva

