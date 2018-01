Tomás Buzzi

De un tiempo a esta parte se estila dividir los años por electorales y no electorales. Ya el común de la gente sabe que no son lo mismo los años en que el poder político debe pedirte el voto y los años que no. En 2018 en nuestro País no habrá ningún tipo de elecciones y será un año donde se tomarán medidas sin tener que observar mediciones o hacer campaña. Mauricio Macri, no se debe preocupar por ejemplo de una encuesta publicada esta semana por el propio diario Clarín, donde dice que por primera vez en dos años su imagen negativa es mayor a la positiva (52,4% a 44,6%). Según el informe, recibió un duro traspié post reforma previsional y el Caso "Triaca" (echando y maltratando a su propia empleada que tenía en negro), fue determinante para dar vuelta la imagen presidencial en la retina Argenta. El propio liberal de derecha, Luis Espert esta semana tuiteó ". Estos PRO sienten que la tienen regalada para la reelección en 2019. Por lo tanto se manejan con una soberbia repugnante. Ojalá que algún peroncho razonable les haga pegar un buen cagazo". (mamita)! No obstante ello, humildemente creo que 2018, será clave para nuestro País en lo que ha elecciones se refiere, como pocas veces en la Historia. Nuestro vecino, "Brasil", una de las economías más grandes del mundo (8º PBI mundial); un gigante de casi 300 millones de habitantes que cuando estornuda, Argentina se resfría; va a elecciones presidenciales el 7 de Octubre próximo. Un tal Luis Inácio "Lula" Da Silva, quizás el político mas emblemático de la Historia Brasileña, vuelve al ruedo y aseguró que presentará su candidatura por el "PT" (Partido de los Trabajadores) prendiéndose todas las alarmas. La Justicia Brasileña, al igual que en Argentina posee un fuerte alineamiento con el poder de turno. Dicho poder hoy está en manos del "Golpista" Michel Elias Temer, que llegó a la Presidencia sin sumar un sufragio en su favor, si no por la destitución de Dilma Rousseff, avalado por establishment, la embajada norteamericana y la Rede o Globo. A esta altura la pregunta que me hago es: ¿Cómo Brasil, en menos de cinco años, pasó de ser referencia internacional de progreso e inclusión social a estar inmerso en una crisis económica, política y social sin parangón? Desde la destitución de Dilma Rousseff en agosto de 2016 y la aplicación de un paquete de reformas neoliberales por parte de Temer, han caído en la más aguda recesión de los últimos años. Brasil atraviesa un escenario que supone un desempleo de 13 millones de trabajadores y recortes en el presupuesto de educación, salud y vivienda, entre otras medidas. Por otro lado, sería un suicidio para la derecha ortodoxa permitir la postulación presidencial de Lula da Silva, por lo tanto esta semana fue condenado a más de 9 años de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero. El 15 de agosto será un día clave, ya que veremos si la Justicia electoral Brasileña lo deja competir. Cosa que a prima facie parece complicada, producto que la gran mayoría de sondeos, le da a Lula entre un 35% y 40% de intención de voto, relegando al candidato de la derecha a solo un 15%. ¿Cómo podría repercutir en nuestro País si nuestro principal socio vuelve a un Gobierno Popular? ¿Podría convivir nuestra derecha neoliberal gobernante, con este poderoso pero hostil socio? ¿Estornudará Brasil a la izquierda…..?

Opinión:

¿Estornudará Brasil a la Izquierda?

Por Tomás Buzzi

