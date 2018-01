En febrero siguen anotando para empezar Comunicación Social en el 15

Es una tecnicatura de 3 años. Hay que anotarse on-line y luego llevar la documentación solicitada. Carlos Riedel, creador del portal Enlace Crítico, comenta su experiencia como ex alumno de la carrera. Las autoridades del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 15 de Campana anunciaron que a partir del próximo 19 de febrero y hasta el 9 de marzo, continuará abierta la inscripción para cursar el primer año de la Tecnicatura Superior en Comunicación Social. A partir del 19, los interesados podrán preinscribirse en la página web la Dirección de Educación Superior de la Provincia de Buenos Aires – Pre Inscripción on line Ciclo 2018, o directamente dirigirse al terciario de Varela y Dellepiane donde serán asistidos para lograrlo. Con algo más de 30 materias a cursar, una vez recibido el Técnico Superior en Comunicación Social "estará capacitado para planificar y realizar estrategias de comunicación en los diversos medios de comunicación existentes, y que ayuden a fortalecer el desarrollo, conocimiento, comprensión y difusión de información, ideas, actividades, formación de redes sociales y valoración de sí y de la comunidad, asumiendo una posición reflexiva sobre el lugar social que el comunicador y sus producciones ocupan", dice el plan de carrera. Egresado del Instituto 15 como Técnico Superior en Comunicación Social hace 2 años, Carlos Riedel es el creador y director periodístico del exitoso portal de noticias "Enlace Crítico", dedicado a cubrir la información tanto de Campana como de Zárate. "Llegué a la carrera – relata Riedel- para cumplir algo que me había quedado pendiente en mi vida: siempre había tenido la intención de ser periodista. Descubrí un spot publicitario fue que me llevó a consultar sobre la carrera en el 15. Entré por curiosidad y me terminé quedando. Hoy por hoy es mi profesión, vivo del periodismo". Sobre la carrera propiamente dicha, que incluye materias teóricas y prácticas, el periodista multimedial comenta: "A medida que avanzaba en la carrera, fui descubriendo cosas de la profesión que, o no las sabía, o las había visto pero sin verlas desde el punto de vista profesional. Hablo incluso de temas de cultura general asociados con el tema de la comunicación. Además, gracias al 15, por primera vez supe cómo enfrentar un micrófono a través de su radio FM. Y por el otro lado, yo, que escribo desde la primaria, me di cuenta que redactar no era como yo pensaba: varias materias me fueron perfeccionando en el arte de escribir para comunicar una noticia. Es decir, en las más de 30 materias que conforman la carrera, todas me dejaron algo. Ninguna me fue ni es indiferente al ejercer la profesión. La tecnicatura del 15 me dio las primeras armas que después fui puliendo y haciendo crecer a lo largo del ejercicio de la profesión".



