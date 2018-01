El Gobierno y su interna entre el Peso y el Dólar

Freddy Gulin

En nuestra columna del domingo 10 de enero hablamos sobre el tipo de cambio y qué pronóstico se observaba en el Mercado Argentino para el año 2018. Sobre este tema, primero debemos ampliar el concepto y decir que en la actualidad los valores de muchos bienes (llamados Activos) como las propiedades, los autos, servicios como los alquileres, continúan expresándose en Dólares. Además, muchas operaciones de mediana importancia se concretan, de ser posible, en esa moneda. Y aquí nos cabe preguntarnos: ¿Por qué el Dólar ocupa un lugar central siempre en el debate económico? ¿Qué relación tiene con las crisis económicas y con la inflación? Los motivos de la preferencia de los ciudadanos argentinos por el Dólar podemos analizar algunas opiniones y comportamiento que mostró la economía argentina. Dejar de pensar en Dólares, algo difícil para los argentinos que están demasiado acostumbrados a ahorrar en moneda estadounidense. Así podemos decir que en todo el año 2017 hubo 3.600.000 clientes en el mercado financiero argentino que compraron Dólares y en diciembre del año 2017 las compras de Dólares que realizaron 1.040.000 clientes llegaron a u$s3.900 millones, con un aumento de más de u$s1.100 millones respecto del mes anterior en tanto que en el año 2016 unos 2.600.000 clientes compraron Dólares. Ya en 1962, el recordado actor y humorista Tato Bores en uno de sus monólogos no sólo mostraba el escenario de la época sino que graficaba las estrategias de los argentinos para conseguir el billete verde: "El día –decía- que tengamos todos los Dólares del mundo, iremos a los Estados Unidos con la guita de ellos y van a tener que entregarnos el país". En el 2015, un estudio de la agencia de información financiera Bloomberg señaló en que los habitantes de la Argentina están introduciendo la palabra "Dólar" en el motor de búsqueda de Google a un ritmo sin precedentes y el país que le seguía en el mundo es Venezuela una situación que por ahora se mantiene. El comportamiento del argentino revela la ansiedad siempre latente de parte de la sociedad argentina de ahorrar en Dólares una situación que los historiadores dicen que se remonta a 1975, en ocasión del famoso Rodrigazo, un ajuste ordenado por el entonces ministro de Economía, el recordado Celestino Rodrigo, con una devaluación del Peso frente al Dólar del 180 % que duplicó los precios y provocó desabastecimiento de gran cantidad de productos de primera necesidad, combustibles y otros suministros para el transporte. Recordemos también, que la relación de amor de los argentinos por el Dólar tiene varios acontecimientos y frases tristemente célebres, el Rodrigazo de 1975 con una suba del valor del Dólar de un 180% de una sola vez, la "tablita" del ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz durante el último Gobierno militar, en la que se explicaba el calendario de devaluaciones y, por ende, la futura cotización entre Peso y Dólar, herramienta que finalizó con la famosa frase del ex ministro de Economía Lorenzo Sigaut al manifestar "el que apuesta al Dólar pierde". Luego se recuerda la frase del ex ministro Juan Carlos Pugliese cuando dijo luego del anuncio de una devaluación en el Gobierno de Raúl Alfonsín, "les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo", como consecuencia de la corrida cambiaria que se produjo después de la devaluación del Peso. Por último, Eduardo Duhalde al anunciar el fin de la convertibilidad el 2 de enero del 2002 al manifestar "el que depositó Dólares se llevará los Dólares". Algo que nunca ocurrió ya que los depositantes del sistema financiero vieron pacificados sus depósitos y los bancos se quedaron con unos u$s50.000 millones que los argentinos no retiraron sus depósitos a tiempo, y perdieron luego de haberlos depositado las instituciones financieras a lo largo de la convertibilidad. El final de época del kirchnerismo también está signado por el comportamiento del Dólar y tal vez la llamada desdolarización de la economía lanzada por Axel Kicillof haya sido el peor intento de lograr que los argentinos dejaran de comprar Dólares en particular porque lo que hizo fue dolarizar más la economía. El Gobierno de Cristina Fernandez intentó evitar por todos los medios que la gente comprará Dólares y apeló a eliminar el llamado Dólar Paralelo y crear varios tipos de cambios como el Dólar Tarjeta, el Dólar Ahorro, el Dólar Contado con liqui y para lograrlo intensificó los controles sobre entidades financieras y sobre las llamadas cuevas financieras pero no funcionó. Finalmente, llegó la devaluación del Peso luego de otro 10 de diciembre, con el Gobierno de Mauricio Macri cuando se decidió abandonar el cepo cambiario y se terminó con el por ahora último intento de un Gobierno de impedir que los argentinos ahorren en Dólares. Por el momento y más allá del cambio de Gobierno, la preferencia de los argentinos y su movilidad y preferencia por el Dólar no se ha modificado y los números del año 2017. Las constantes crisis inflacionarias, las devaluaciones del Peso y las confiscaciones de depósitos reflejan fuertes golpes a los bolsillos de los argentinos. Tal vez estos episodios sirvan para comprender por qué los argentinos seguimos prefiriendo ahorrar en Dólares y comprar y vender las propiedades con la divisa de los EEUU que con los Pesos emitidos por el BCRA que hoy tienen los distintos frentes. Desde 1899 a la actualidad al Peso argentino se le sacaron 13 ceros, (donde se han creado una larga lista de insecticidas) donde la historia muestra que la moneda argentina llámese Peso, Peso moneda nacional, Peso Ley 18188, Peso argentino, austral, Peso o cualquier otra denominación que en el futuro algún gobernante quiera ponerle, nunca les ofrecerá a los argentinos las garantías que les ofrece el Dólar de cobertura frente a la inflación y a la devaluación del Peso. Esa es tal vez y sea la muestra más irrefutable para entender por qué los argentinos prefieren ahorrar en Dólares y no en la moneda Nacional y los dos últimos años son una prueba de ello. "Ese relajamiento en la política monetaria tiene que ver con el punto de partida, cómo arrancábamos 2018 y cómo arrancamos 2017?, explicó Sturzenegger, el banquero se refirió a que la inflación núcleo concluyó el año 2017 en 21,3% anual, una tasa sensiblemente inferior a la núcleo de 31,5% de todo el año 2016. Se necesita que el tipo de cambio no pierda contra la inflación en 2018, para que la mejora de competitividad de fin de año se consolide, el Dólar no se va a disparar más allá de lo que el BCRA quiera y probablemente termine el año a la par de la inflación. Hay una especie de sabana corta. La baja de tasa y la suba del Dólar funciona dentro de cierto esquema, puede dar oxígeno a la competitividad de las exportaciones y al acceso al financiamiento de las PyMEs, en la medida que se desarman posiciones en Lebacs, además eso puede darle al crédito que es lo que va a mover la economía este año, porque los salarios van a ir muy en línea con la inflación.

