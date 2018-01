Se cuenta de un rey que colocó una gran roca obstaculizando un camino. Y luego, se escondió y miró para ver si alguien la quitaba. Muchos vinieron y simplemente le dieron una vuelta. Muchos culparon al rey de no mantener los caminos despejados, pero ninguno hizo algo para sacar la gran piedra del camino. Entonces, llegó un campesino que llevaba una carga de verduras para su venta. Al aproximarse a la roca, el campesino puso su carga en el piso y trató de mover la roca a un lado del camino. Después de empujar hasta agotarse, lo logró. Mientras recogía su carga de vegetales, notó una bolsa en el suelo, justo en el lugar donde había estado la roca. Esta contenía muchas monedas de oro y una nota del mismo rey indicando que el oro era para la persona que removiera la piedra del camino. El campesino aprendió lo que los otros nunca entendieron: "cada obstáculo presenta una oportunidad para mejorar la condición de uno". Bienaventurado el que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. (Santiago 1: 12) No culpes a Dios ni a otros por las dificultades que encuentres en tu camino. Busca la forma de vencerlos, el esfuerzo que hagas nunca será en vano, siempre aprenderás algo y te harás mejor persona. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien (Rom. 8:28) Esas piedras que encontramos en nuestro camino pueden ser problemas familiares, económicos, físicos, emocionales, etc., pero ninguno de ellos será invencible si lo enfrentamos con las fuerzas que Dios nos da. Encomienda a Dios tu camino y mueve esa roca que te estorba. Verás que todo el esfuerzo habrá valido la pena y que Dios nunca te abandona. "Todo lo puedo hacer por medio de Cristo, que me fortalece" (Filipenses 4:13) Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Luís Rodas Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; ¿Obstáculos?

Por Luís Rodas

