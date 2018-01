"… No he nacido para hacer la lucha en la mafia en Sicilia, lo hago porque es mi deber y porque soy un ciudadano italiano, amo mi patria y como cristiano tengo el deber de combatir el cáncer donde está… no solo en Sicilia. Yo no he nacido para ayudar a los niños, lo hago porque con una pequeña asociación me siento que hago un poco de bien a algunos niños en Suramérica. Pero yo he nacido para una sola cosa que ahora les digo, solo por esto, sobre todo por esto. Más que para estar con mi mujer, mis hijos y mis amigos… ¡Anunciar la venida de Cristo sobre la Tierra! He venido para decir que Cristo pronto se manifestara a todos. No es un signo que Pier Giorgio Caria (investigador) les hará ver en la pantalla. Es algo que verán todos. Verán la nueva aparición de Jesús sobre la Tierra, como años atrás, pero esta vez hay un gran ventaja respecto al infortunio que tuvimos dos mil años, hoy están las cámaras y los medios de comunicación de masas…

"... ¿Cómo vamos a saber que no es un holograma de Hollywood? Si tú ahora puedes crear cualquier cosa, que viene un señor y le ponen los signos, lo visten, le ponen hologramas y mil millones de personas son engañadas. Yo a veces quedo estúpido de las respuestas que me vienen dadas por Jesús, de hecho le pregunté esto mismo "puede ser cualquier cosa y no ser Tú". El me dijo: "Tu diles esto: apenas me vean resucitaran todos los muertos que están en el mundo de los últimos tres días, los muertos que fallecieron en los últimos tres días antes del retorno resucitarán todos". Por esto no creo que Hollywood lo pueda hacer. "Todos, ¿pero cómo Señor? ¿Todos?... Todos". Saltan por los aires las tumbas y los barrotes. "Yo hago resucitar a todos los muertos". Porque mientras desciende del Cielo, explotan las barras pero solo de los tres días, no todos los muertos de la historia. Esto me ha dicho, y esto les digo: Si se ha muerto un pariente justo, y está descendiendo Jesús, se alza y este retorna a la vida sano como un pez.

Esta es la prueba científica de que es Jesús de Nazaret, ¿qué cosa podrán decir? "nosotros mismos hemos resucitado de la muerte!?" No... No saben hacerlo y habrá una sanación instantánea de todos los enfermos que están en el hospital y todos los enfermos terminales que están en el mundo, pienso que ninguno en aquel punto le pedirá la prueba, es El, es una sorpresa…

… Jesús resucitaba a todos los muertos, lo había dicho en el evangelio, más o menos dicho cuando dice "yo los resucitare en el último día". El ultimo día ¿cuál es? Cuando El retorna. La iglesia lo agigantó diciendo, una media verdad, que resucitaran todos los muertos de la historia. No entraríamos... no hay necesidad porque esta la reencarnación. Pero Jesús para dar la demostración que es EL, resucitará a todos, sanará a todos.

Y habrá también otra sorpresa y que yo he venido a este mundo también por esto, no vendrá solo, vendrá con las civilizaciones extraterrestres, yo no tengo para decir ninguna revelación del evangelio, pero una la llevo con gran orgullo y gran humildad, yo anuncio la venida de los extraterrestres, no estará solo. El se hará acompañar de las civilizaciones extraterrestres porque quieren demostrar que Dios ha creado la vida en todo el universo y que son seres angélicos, mucho más avanzados que nosotros, que lo aman a Cristo antes que nosotros, desde miles de millones de años. Entonces es una revelación del Cielo, la visita extraterrestre.

