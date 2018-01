La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 28/ene/2018 Esta tarde comienza el Federal "C" para San Felipe y La Josefa







Los equipos que representan a nuestra ciudad se enfrentan por la primera fecha de la Zona 10 de la Región Pampeana Norte. El partido se juega en la cancha de Puerto Nuevo a partir de las 17 hs. San Felipe será el equipo local. Se acabaron los amistosos para los equipos que provienen de la Liga Campanense y esta tarde se pone en marcha el Torneo Federal "C" . San Felipe fue el último campeón de la Liga, mientras que La Josefa finalizó en la segunda posición. Es por eso que ambos conjuntos clasificaron para disputar dicha competencia y en el primer partido deberán enfrentarse. Sus últimos antecedentes por la liga local fueron dos victorias para el campeón, 4 a 3 en la ida y 2 a 1 en la segunda rueda. La Catedral de Hurlingham es el otro equipo que compone la zona y quedará libre en la primera fecha. La Josefa viene disputando algunos encuentros amistosos de cara a los partidos oficiales, entre ellos, uno fue empate ante Puerto Nuevo 1 a 1 en el Carlos Vallejos hace dos semanas atrás. Tanto para el equipo de Ratuzzi como para el conjunto del Barrio San Felipe será su primera participación en el Federal "C" por haberse consagrado campeón y subcampeón en la última edición de la Liga Campanense: "Será un gran desafío para el club y para el barrio" expresó Angel Arriola, Director Técnico de San Felipe, quien estuvo en diálogo con LAD. El DT también explicó que a pesar de las dificultades económicas que trae su participación en el certamen por falta de recursos, tratarán de tener el mejor desempeño posible para representar de buena manera al fútbol de Campana. Con mayoría de jugadores oriundos del propio barrio, salvo algunas excepciones, disputarán este torneo con el mismo plantel que jugó la Liga. Tal como ocurre en la Copa Federación, los equipos campanenses harán de local en la cancha de Puerto Nuevo. En esta oportunidad, el equipo anfitrión será Deportivo San Felipe y por la cuarta fecha cuando se vuelvan a enfrentar, La Josefa será local en la misma cancha. La cita para hoy es a partir de las 17 hs en el Carlos Vallejos.

Imagen ilustrativa. Foto: Archivo.



Esta tarde comienza el Federal "C" para San Felipe y La Josefa

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: