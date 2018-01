Rincón Tuerca

Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 28/ene/2018. Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 28/ene/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Nacional B:

PROBAR: Luego de poder probar en el autódromo capitalino, el zarateño Leandro Cracco quedó conforme al no qudr lejos de los tiempos lógicos con el Fiat Uno de la clase 2 de Alma. INTENCIÓN:La intención del equipo es hacer otra prueba para que, básicamente, el piloto se vaya adaptando a la tracción delantera y conocer un poco más el auto con el cual se pondrá en pista en la primera de La Plata. ASFALTO: El autódromo de San Nicolás ya está en pleno desarrollo de realizar la parte del asfalto en un trazado que supera los 4400 metros de longitud, el cual ya lleva parte de la cinta asfáltica para terminarlo lo antes posible. CARRERAS: De hecho este nuevo autódromo ya tiene confirmado dos carreras para este año. Una para el Super TC2000 y otra para el Turismo Carretera, que lo agendaron en sus respectivos calendarios. como se lee, sus propietarios le dieron un rápido impulso. SOCIOS:Desde el 5 de febrero estarán abiertas las puertaas de la sede de la Categoría Alma para todos sus socios y pilotos que deseen empezar los trámites para correr en esta temporada. NEGACION: El abuelo Ivan se mostraba muy contento y ya habia empezado a trabajar para que en algún momento su nieto se suba en un Karting, pero inesperadamente la madre del futuro piloto se negó rotundamente que se suba a un karting y todo se cayó rápidamente. Hasta ahora el padre no hizo comentario alguno. NOCTURNO: Ya todo está encaminado para la carrera nocturna de Karting en el internacional de Zárate, el venidero 17 de febrero que organizan los dirigentes de dicho predio y será para todos los pilotos que deseen participar. PRESENTE: En la gran fiesta del Automovilismo a realizarse en Balcarce, estará presente el Primer Automovil Argentino de Manuel Iglesias, lo que vuelve a marcar como se lo tiene en cuenta a nivel Nacional. Es de sumo interés que este en dicho lugar que se muestra como un encuentro de lo mejor del automovilismo a nivel internacional. MOTIVADA: Este puede ser el año donde ella arranque a correr en Karting, Delfina está motivada y piensa en ir a probar al Kartódromo de Zárate por estos días. ELECCIONES: En el curso de esta temporada habrá cambio de comisión directiva en el club del Primer Automóvil Manuel Iglesias y la intención de su actual presidente Adrian Chiorazzo, es continuar un segundo mandato al frente del mismo. Aún no hay fecha tentativa para las elecciones. GESTION: Ya habíamos adelantado la posibilidad que Lima tenga su representante en el TC Regional a traves de la gestión de Yamil Bottani y el muchacho en eso andaba intentando juntar los presupuestos para sumarse a esta propuesta. Por el momento está lejos de arrancar. LLEGAR: Se trabaja en forma intensa para llegar a la primera del año con la cupecita de Juan Pablo Galliano, para la clase A del TC Bonaerense. En el equipo van a hacer el intento. IDEA: Parece ser que la idea de sumarse al mundo del motocross por parte de Federico Tetmanzi comenzó a provocar en sus amigos y conocidos gestos de admiración al enterarse de este nuevo proyecto de vida deportiva. Por el momento aún no adquirió la moto, pero se espera tal determinación. NAVEGANTE: Elbio Lombardi fue navegante en el auto del Rally Federal con uno de los hermanos Emma y todo empezó y terminó allí. Ahora para esta temporada esperan que se sume el flaco que abocado a su trabajo tiene todas las luces para estar en la alta competencia. DUEÑO: El auto está casi listo para arrancar el año, porque según su dueño Diego Fangio, hay poco por hacer y esperar la primera de La Plata en la categoría Alma. Si el Campeón lo dice... KILOS: Luego de las declaraciones televisivas donde dejó entrever su regreso a la alta competencia, desde arriba de un Karting en circuitos de tierra. Adrian Chiorazzo ahora agregó que deberá hacer un régimen para bajar kilos, antes de ocupar una butaca. VUELVE: Finalmente vuelve el ruido del Karting en nuestra ciudad, donde ya se está trabajando para una carrera exhibición en las inmediaciones del Museo Manuel Iglesias, organizado por el Club del Primer Automovil, con la participación de los pilotos de nuestra zona. PERMITIRLE: Maximiliano Lacognata está dispuesto a continuar corriendo en Karting otra temporada, pero no confirmó si estará en todas las competencias, ante cuestiones laborales que podrían no permitirle hacer el calendrio completo de la categoría Pako. CARGA:Maximiliano Donamari volvió a la carga para que el "Peki" Donamari esté corriendo ete año en la Clase Ligth del TC Bonaerense, con el mismo equipo que utilizó toda la familia en su momento. El auto está casi listo para tal emprendimiento. LICENCIA: El próximo sábado desde las ocho de la mañana en el Kartódromo de Zárate, estará el muro de Salud para realizar la licencia médica para todos los pilotos de las categorías zonales. Recordando que el sábado 10 de febrero estará también en el mismo predio. TRABAJOS: Maximiliano Civitarse ya tiene avanzados, los trabajos en el Fiat Uno para la clase 2 de Alma y el representante de Zárate espera arancar desde la primera del año en La Plata con la motorización de Sebastian Colombo y el chasis a cargo de Juan Sbarra. DEUDA: En el taller de la calle Chacabuco aún esperan, aguardan, sueñan; con el saldo de la deuda de los lechones a pagar por parte de Ferrand Taborda y Rivero; que aún junto a Garcia no se vieron en la parrilla para el equipo que comanda Mauro Santucho. ASADOR: En este tema de pagar asados pendientes, podemos sumar a los hermanos Emma, que ya alcanza a la cifra de 3 (tres) ante el resto de sus amigos que corren en el Rally Federal. Dicen que los hermanos asumen esa deuda, el tema es que no saldan la misma. ¡Qué bochorno! CAMPÉONATO: Ya quedó confirmado que la categoría Kart Plus arranca su campeonato el próximoi 3 y 4 de marzo en el Kartódromo de Zárate, para todas sus clases. Así lo hicieron saber los dirigentes de la misma. ROMPER: El factor determinante del abandono tuvo que ver que se dobló el chapón que cubre la cadena del cuatriciclo y al no poder el propio Copetti enderezarlo, continuó y rompió la cadena. Y si bien tenía una de repuesto, la impericia como mecánico del piloto le jugó en contra y terminó abandonando. INTACTO: Lo concreto es que el equipo está intacto y ya trabaja para el próximo Dakar, donde muy pronto se viene el primer compromiso que van a enfrentar trabajando como siempre y pensando en positivo, todo lo proyectado para el presente año. ¡Un tropezón no es caída! LOGRAR: Aunque sus allegados esperan verlo en el Fiat Uno para la Clase 2 de Alma a Sergio Giordano, anda por el autódromo platense girando desde arriba de un Fórmula Renault, probando y tratando de lograr los tiempos de punta. ¿Lo tenían al "Costilla" en esto? PREPARAR: El TC 1100 para la categoría Alma está casi listo en el taller de Adolfo Fabricius y se prepara de cara al comienzo del campeonato de la mano de Gastón Fernández, que intentará hacer toda la temporada. MOTIVADO: Con el campeonato logrado, Valerio Diamante, intenta ir por más, continuando otra temporada en el Turismo Pista. El representante de Capilla del Señor se muestra motivado para lo que viene muy pronto, y seguirá en la categoría porque asegura que fue muy bien tratado. VUELVE: A partir de Marzo se sumará a la pantalla local un nuevo programa de automovilismo, abocado a la historia de este deporte, con mucho material dedicado a ese rico pasado tuerca. Vuelve "La nostalgia sobre ruedas" con la conducción de su creador Carlos Alberto Marino. Un lujo para los amantes de los fierros. AGRADO: Como ya adelantamos en esta sección en el calendario del Rally Federal esta la carrera en Campana para este año, y desde el ámbito municipal se tomó con agrado que se los tenga en cuenta. Ahora será tiempo de que se pongan a trabajar dese la categoría para concretar esta nueva posibilidad. PARTICIPAR: Si esta carrera de Rally se concreta ya estamos en condiciones de decir que un actual piloto de la categoría Alma estaría participando de la misma con el auto que tiene en su taller guardado. ¿Mirá vos? REPUESTOS: Cintya Bertozzi, actual piloto de Karting, no pudo el año anterior correr en su categoría Regional, pero la señora igual estuvo involucrada con el tema con la casa de repuestos que posee en Zárate en la calle Felix Pagola 731; donde se consiguen elementos para Karting como todos los accesorios para motores antiguos. ¿SERA CIERTO?: ¿Qué ahora la mamá del chico que se destaca en Ciclomotores, además de estar enojada con su hijo se enojó con el papá del piloto por aparecer en esta sección? ¡Qué no cunda el pánico Noelia!

