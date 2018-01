Nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo por el conflicto en BOPP

Fue acompañada por un gran número de trabajadores afectados y otros que se presentaron en solidaridad. La negociación se extendió hasta el viernes "Con la humildad y esfuerzo de los operarios una fábrica se hace grande y con la soberbia de los dirigentes ¡se cierra!" rezaba uno de los carteles pegados ayer en las rejas de la delegación local del Ministerio de Trabajo bonaerense, en una jornada que volvió a ver una protesta en sus puertas. Estaba compuesta por los trabajadores de BOPP, la empresa de plásticos que anunció semanas atrás su intención de desvincular a sus operarios de producción, y que viene negociando con ellos el pago de las indemnizaciones y su continuidad solo como planta logística. Pero ayer los trabajadores de BOPP no estaban solos: a ellos se les sumaron una gran cantidad de referentes gremiales de la CGT Regional y la CTA. También había políticos, militantes, familiares y vecinos solidarios con su causa: la de preservar sus puestos laborales. "Queremos mantener la fuente de trabajo sí o sí", era el reclamo unánime. Este lunes, en una audiencia entre la gerencia de la planta y delegados del Sindicato del Plástico, BOPP repitió su oferta de abonar las indemnizaciones en cuatro cuotas. En la mesa de Trabajo no habría expresado lo que obreros aseguran sí les manifestó la semana pasada: que aquellos que no quieran aceptar la propuesta, serían despedido bajo procedimientos de crisis solo con el 50% de su compensación en el bolsillo. Sin embargo, hasta ahora la empresa no presentó un procedimiento preventivo de crisis y, según trascendió, no le sería sencillo hacerlo, ya que para que Trabajo puede aprobarlo se necesita demostrar números en rojo en los últimos tres balances anuales, y los obreros afirman que hasta octubre se desempeñaron hasta haciendo horas extras. De todas formas, la posición de los directivos de BOPP parece firme. Lo que si modificaron fue la finalización del periodo de retiro "voluntario", que fue extendido hasta los primeros días de febrero (vencía el miércoles). Los trabajadores lo calificaron como una pequeña "victoria". De acuerdo a obreros que pudieron presenciar la audiencia, BOPP "se excusó en la producción, en el mercado, que la máquina, que el mantenimiento es caro, que los costos son altos", y "dejaron entrever que va a haber (actividades de) logística" solamente como remanente de su presencia en Campana, tal como la gerencia se lo adelantó días atrás al intendente Sebastián Abella. En ese sentido, los trabajadores aseveraron que están dispuestos para integrarse a la nueva modalidad de trabajo propuesta por la fábrica. "Cualquiera de los muchachos que se quiera quedar está capacitado para hacer cualquier cosa. Les dijimos que aceptamos el cambio de horario, y a no mantener este ritmo de cinco por cinco porque la máquina principal no va a producir. No tenemos ningún problema en hacerlo. No somos porfiados, nos adecuamos a la situación. Si va a seguir funcionando como logística, ¿por qué no podemos seguir trabajando nosotros en ese sector?", compartieron al término de la audiencia. El Ministerio de Trabajo decidió estirar la negociación hasta el próximo viernes por la mañana. Para esta jornada los obreros de BOPP convocan "a todo el público" para apoyar su pedido y no permitir más despidos en nuestra ciudad.

Carteles pegados ayer en las rejas de la delegación local del Ministerio de Trabajo bonaerense, en una jornada que volvió a ver una protesta en sus puertas.



Nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo por el conflicto en BOPP

