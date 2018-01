Nueva sede, la misma esencia

Publicidad

La Escribanía Barassi inaugura su nueva sede de Calle De Dominicis y Berutti. "El secreto está en la discreción y la confianza", cuenta Carlos, titular del registro Nº 6 que fuera de "Pichino" Panebianco. La excusa es comentar que la Escribanía Barassi está de estreno: se acaba de mudar de su anterior dirección sobre avenida Mitre, a un coqueto y recién estrenado estudio en De Dominicis 1060, esquina Berutti. También estrena teléfono y ahora son dos líneas: 423083 y 431740. Carlos Barassi lidera el Registro Nº 6, que fuera de "Pichino" Panebianco, desde hace ya 23 años. "Yo era adscripto de "Pichino", quien me lo pasó a mí. Y cuando yo me retire, dentro de 4 años, mi hija Carolina se hará cargo de todo", dice Carlos, quien porta 71 juveniles años y se lo ve enterísimo. Más allá de los requisitos técnicos y la idoneidad necesaria, Carlos y Carolina, aseguran que "el secreto está en la discreción y la confianza" que la escribanía genera en sus clientes, con los que a lo largo de los años se genera un vínculo que, casi siempre, trasciende lo meramente profesional. "Es una elección que se transfiere a nivel familiar", explica Carlos y agrega: "Es muy frecuente que un cliente venga con nosotros, porque ya lo eran sus padres… y antes sus abuelos". Pero los Barassi no sólo tienen clientes particulares. Entre los corporativos se encuentran las sucursales locales de los bancos Santander, Francés y Galicia. También la Municipalidad de Campana. "A través de las gestiones necesarias con Casa de Tierras, vinculadas al tema de las Escrituras; acompañamos a la Municipalidad de Campana durante la gestión de Varela y ahora a la de Sebastian Abella", señala Carolina; quien también comenta que el Registro N° 6 realizó trabajos puntuales durante gestión Giroldi. Ya sobre la función específica del Escribano y sus competencias, Carlos dice: "Nuestro rol es portar la Fe Pública, que nos delega el Estado. Damos fe que las cosas son como se exponen y velamos por la perfección de cada instrumento administrativo. No hablamos sólo de una Escritura, que es quizás el tema más frecuente que pasa por nuestras manos. A partir del nuevo Código Civil nuestra incumbencia hace que podemos gestionar un acuerdo económico prematrimonial, por ejemplo; o algo que no todos están al tanto: si bien la eutanasia está prohibida en la Argentina, desde el 2012 existe la figura de la "Muerte Digna", que les permite a los pacientes, con enfermedades terminales, el derecho de rechazar procedimientos para prolongar artificialmente sus vidas en caso de sufrimiento. Ahí también aparece la necesaria figura del Escribano, para dar fe de esa circunstancia".

ESCRIBANO CARLOS BARASSI: 23 AÑOS AL FRENTE DEL REGISTRO Nº 6. EN LA FOTO JUNTO A SU HIJA, QUIEN LO ACOMPAÑA EN SU PROFESIÓN



HAY EQUIPO: CARLOS, CAROLINA Y JULIANA BARASSI, JUNTO A SOLEDAD CASAS Y TERESA DE STÉFANO.



Nueva sede, la misma esencia

