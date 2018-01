Igualaron 2-2 en cancha de Puerto Nuevo. Lo ganaba el Aurinegro 2-0, pero en los minutos finales La Josefa reaccionó y llegó al empate. Nicolás Oroná y Brian Pérez marcaron para "Sanfe", mientras que Mauro Soler y Fernando Criado convirtieron para la igualdad. La calurosa tarde del domingo en cancha de Puerto Nuevo quedará marcada como un hito histórico para Deportivo San Felipe y el Club Atlético La Josefa, que debutaron en una competencia de carácter nacional como el Torneo Federal C. Y por la primera fecha de la Zona 10 de la Región Pampeana Norte igualaron 2 a 2 en un entretenido encuentro. Luego de un primer tiempo terminó sin emociones en las redes, la apertura del marcador llegó a los 14 minutos de la segunda parte, tras una definición cruzada de Nicolás Oroná, quien recibió solo por derecha y envió la pelota a la red para adelantar a San Felipe. El segundo gol del local llegó a los 40 minutos a través de Brian Pérez. El 9 Aurinegro se elevó en un córner y de cabeza puso las cosas 2 a 0. Así, todo parecía decantar en victoria para Deportivo San Felipe. Sin embargo, a los 42 apareció Mauro Soler, quien remató desde afuera del área tras un rebote y no sólo marcó el descuento para La Josefa, sino además que le puso suspenso al cierre del cotejo. Y en la última jugada de la tarde, el árbitro Martín Muñoz sancionó penal para el equipo que hizo las veces de visitante y, entonces, Fernando Criado tuvo una inmejorable oportunidad para establecer el 2-2 con el que terminaría el encuentro. Por la próxima fecha de esta Zona 10 de la Región Pampeana Norte del Torneo Federal C, Deportivo San Felipe deberá viajar a Hurlingham para enfrentar como visitante a La Catedral, mientras La Josefa tendrá fecha libre. SÍNTESIS DEL PARTIDO: DEPORTIVO SAN FELIPE (2): Rodrigo Bardaracco; Walter Vallejos, Matías Moreira, Walter Verón, Juan Ramón Morales; Nicolás Orona, Lucas Avalos, Cristian López, Ricardo Perez; Gustavo Rivero y Brian Pérez. SUPLENTES: Hector Muriega, Pablo Di Luca, Walter Silva, Kevin Silva y Matías Gómez. DT: Angel Arriola. C.A. LA JOSEFA (2): Walter Cruz; Gonzalo Maidana, Neri Avalos, Hugo Rossi, Alexis Miño; Mauro Soler, Leandro Gómez, Marcelo González, Pablo Tornatori; Leonardo González y Fernando Criado. SUPLENTES: Francisco Rapuzzi, Alejo Deareyg Sosa, Antonio Brizuela, Nestor Migueles y Jonatan Gómez. DT: José Ratuzzi. GOLES: ST 14m Nicolás Oroná (SF); 40m Brian Pérez (SF); 42m Mauro Soler (LJ); 47m Fernando Críado -p- (LJ). CAMBIOS: PT 19m Kevin Silva x Walter Verón (LJ); ST 19m Matías Gómez x Ricardo Pérez (LJ); 20m Nestor Migueles x Pablo Tornatori (SF); 27m Alejo Daeryg Sosa x Marcelo González (LJ) y Walter Silva x Cristian López (SF); 32m Jonatan Gómez x Ricardo Pérez (SF). AMONESTADOS: Mauro Soler, Gonzalo Maidana, Alexis Miño (LJ); Nicolás Orona, Ricardo Pérez (SF). EXPULSADOS: No hubo. CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Martín Muñoz.

EL PARTIDO SE DISPUTÓ EL DOMINGO EN CANCHA DE PUERTO NUEVO ANTE UNA NUTRIDA CONCURRENCIA



NICOLÁS ORONÁ MARCÓ UNO DE LOS GOLES DE DEPORTIVO SAN FELIPE.



Federal C:

En el debut, San Felipe y La Josefa repartieron puntos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: