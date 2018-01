Fue titular en la derrota 2-1 ante Unión. Blandi y Mercier fueron iniciales en la derrota de San Lorenzo, mientras que Nazareno Solís ingresó en el triunfo de Huracán sobre River Plate. En su regreso al fútbol argentino luego de su experiencia en el Dinamo Zagreb de Croacia, el campanense Leonardo Sigali fue titular en la formación de Racing Club que finalmente cayó 2-1 como visitante frente a Unión de Santa Fe en el reinicio de la Superliga Argentina de Fútbol. Por la 13ª fecha del campeonato, el ex jugador de Nueva Chicago, Lanús y Godoy Cruz conformó la zaga central de La Academia junto a Alejandro Donatti. Y fue amonestado a los 16 minutos de juego, cuando su equipo ganaba con el cabezazo de Diego González (posteriormente, Unión lo dio vuelta con goles de Franco Soldano y Diego Zabala). Con esta derrota, el conjunto ahora conducido por Eduardo "Chacho" Coudet quedó ubicado en la 18ª posición con 16 unidades. En tanto, otros dos campanenses que fueron titulares en esta reanudación del torneo también arrancaron con las manos vacías: el volante Juan Mercier y el delantero Nicolás Blandi fueron parte del once inicial de San Lorenzo, que cayó 2-0 como visitante frente a Talleres de Córdoba y perdió terreno en la persecución del líder Boca Juniors. Con este traspié, el Ciclón cortó una racha de cuatro victorias consecutivas y si bien se mantiene en la segunda posición, quedó a seis puntos de la cima luego de la victoria del Xeneize sobre Colón de Santa Fe. El que sí festejó fue Nazareno Solís, quien ingresó en la parte final de la victoria de Huracán sobre River Plate. El delantero, que sonó en Tigre y también en Newells (lo inscribió como posible refuerzo al cierre del mercado de pases), reemplazó a los 31 minutos del segundo tiempo a Patricio Toranzo en el equipo que dirige Gustavo Alfaro. Con estos tres puntos, el Globo llegó a las 24 unidades y se mantiene en la pelea por el tercer puesto. Finalmente, el otro campanense que es parte de la Superliga Argentina de Fútbol es Matías Ballini, quien tras recuperarse de dos roturas de ligamentos de rodilla casi consecutivas realizó la pretemporada a la par de sus compañeros de Atlético Tucumán, aunque no fue convocado por el DT Ricardo Zielinski para el encuentro que el Decano disputó ayer ante Temperley. RESULTADOS FECHA 13: Godoy Cruz 1 – Chacarita 0; Tigre 1 – Banfield 2; Talleres 2 – San Lorenzo 0; Defensa y Justicia 0 – Vélez Sarsfield 1; Newells 2 – Arsenal 1; Lanús 1 – Patronato 1; Boca Juniors 2 – Colón 0; Olimpo 1 – Belgrano 2; Argentinos 2 – San Martín (SJ) 0; Huracán 1 – River Plate 0; Unión 2 – Racing Club 1; Gimnasia (LP) 2 – Rosario Central 1; Atlético Tucumán 3 – Temperley 0; Independiente 1– Estudiantes (LP) 2.

NICOLÁS BLANDI FUE TITULAR Y NUEVAMENTE CAPITÁN EN SAN LORENZO.





LEONARDO SIGALI FUE PARTE DE LA ALINEACIÓN TITULAR DE RACING CLUB.



Campanenses de Primera:

Leonardo Sigali debutó en Racing

