Se traslada la Feria Americana de la Plaza 1º de Mayo a la Costanera

Frente al rio, con seguridad y con shows para toda la familia organizados desde el Municipio; los feriantes podrán utilizar desde este sábado este nuevo espacio. La medida adoptada busca responder a una demanda de los vecinos. En la plaza habrá presencia policial para asegurar que la normativa sea acatada. A partir de este sábado 3 de febrero, los feriantes que habitualmente ocupan la plaza 1º de Mayo tendrán autorización municipal para instalarse en el paseo costanero y ya no podrán utilizar la Plaza 1º de Mayo como espacio para comercializar sus productos. Las nuevas disposiciones fueron consensuadas con los feriantes, tras una numerosa cantidad de reuniones durante los últimos cuatro meses. El reordenamiento contó con la realización de un padrón que formaliza su participación. Actualmente hay inscriptos más de 100 feriantes, que –con el acompañamiento del Municipio- regularizarán su situación y tramitarán las correspondientes habilitaciones. Para asegurar que se respete la medida, habrá presencia policial que impedirá que se vuelva a formar otra feria y de esta manera el Municipio hace efectiva una demanda de los vecinos de larga data. De ahora en más, los fines de semana, de 8 a 19 (horario de verano), los feriantes están autorizados a ubicarse entre la zona de los baños y el Museo Ferroviario, donde podrán vender sus artículos. Según informaron desde la Dirección General de Habilitaciones del Municipio, no solo se otorgará el espacio sino también se brindará seguridad. Cada parcela tendrá un titular y dos suplentes. Al menos uno de ellos, obligatoriamente, deberá participar de la feria los días sábados, domingos y feriados a fin de asegurar su espacio. Quienes estén interesados en ser parte de la feria podrán recibir información en la Dirección de Habilitaciones –San Martín 275- de lunes a viernes de 9 a 12. SHOWS PARA TODA LA FAMILIA Para inaugurar el nuevo lugar, este sábado desde las 16, habrá shows artísticos con entrada libre y gratuita para toda la familia. "Se realizó un importante trabajo no solo para brindar un espacio confortable y seguro a los feriantes sino también para responder a la demanda de los vecinos dude la plaza 1ro de Mayo", comentaron desde el Municipio. "Buscamos una alternativa para garantizar una convivencia saludable entre todos. Así, quienes viven en la zona o concurren a la plaza recuperarán su espacio público y aquellos que participan de la feria ganarán un lugar cómodo y accesible", completaron.

Representantes del Municipio y los feriantes se reunieron en la costanera.



Se traslada la Feria Americana de la Plaza 1º de Mayo a la Costanera

