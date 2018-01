Candela Fernández convocada para la Preselección Nacional Sub 16 de Waterpolo

LA DEPORTISTA LOCAL JUNTO A LOLA CANALES, COMPAÑERA PRESELECCIONADA La Campanense, de 15 años, integra la lista de 29 jugadoras que entrenan con vistas al Sudamericano que se disputará en Brasil en abril Desde hace dos años, la campanense Candela Fernández practica waterpolo. Se entrena en Zárate y juega para el equipo "Los Dragones del Paraná". Y recientemente fue convocada para la Preselección Argentina Sub 16 que se prepara para el Campeonato Sudamericano que se disputará a partir del 20 de abril en Baurú, Brasil "Es una mezcla de sensaciones hermosas. Pero ante todo es un orgullo enorme saber que mi esfuerzo y el de mi familia está dando frutos" explicó la deportista en diálogo con La Auténtica Defensa. La semana pasada, durante los días 25, 26 y 27 de enero, se entrenó en el CeNARD junto al resto de las jóvenes que forman parte de la convocatoria. En febrero habrá dos nuevas concentraciones, una en el mismo Centro Deportivo y otras en la provincia de Santa Fe. Además de entrenarse en el Club Atlético Paraná de Zárate, Candela también lo hace en la pileta municipal de Capilla del Señor. En total, realiza seis prácticas semanales, la mitad de ellas en doble turno bajo las órdenes del entrenador Mario Canales. Sus primeros pasos fueron en Defensores Unidos de Zárate, cuando casualmente fue invitada a formar parte de una práctica de waterpolo que se realizaba en la pileta de dicho club. A sus 13 años, accedió y a partir de allí nunca abandonó la disciplina. Su posición en principio fue de boya, aunque en la actualidad se desempeña como marcaboya. Justamente en esa posición es en la que se están buscando jugadoras para la selección nacional que entrena Facundo Policarpo. Es por eso que Candela cuenta con posibilidades de disputar el sudamericano que se hará en Brasil. "Mi objetivo para este año es quedar en la selección y lograr todas mis metas, aunque ésta es la más importante" expresó. Por el momento, es una de las 29 elegidas para participar de los entrenamientos de la Preselección Argentina. Tras esas prácticas y en las semanas previas al Sudamericano, quedará definido el plantel de 13 jugadoras que representarán a nuestro país en Brasil.

CANDELA FERNÁNDEZ EN LA PILETA DEL CENARD





PARTE DE LAS 29 CONVOCADAS PARA LA PRESELECCIÓN SUB 16 DE WATERPOLO EN LA PILETA DEL CENARD.

Candela Fernández convocada para la Preselección Nacional Sub 16 de Waterpolo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: