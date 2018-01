Bancarios bonaerenses van al paro en contra de la reforma previsional de Vidal

La medida de fuerza se desarrollará los días 1 y 2 de febrero y se repetirá el 8 y 9. Los trabajadores bancarios bonaerenses desplegaron un paro de cuatro días en protesta contra la reforma previsional. La medida de fuerza será el 1 y 2 de febrero y se repetirá los días 8 y 9. Desde La Bancaria indicaron que el cese de las actividades laborales fue adoptado en rechazo al cambio en las jubilaciones en la entidad que impulsó la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires. Las medidas se realizarán sin asistencia a los lugares de trabajo y con quite de colaboración en todos los servicios y guardias. Fueron adoptadas en rechazo a la reforma previsional que impulsó María Eugenia Vidal y que afecta de manera directa a los trabajadores del Banco Provincia. "Las seccionales fueron facultadas para modificar esa característica de ser necesario a fin de implementar otras tareas gremiales adicionales", puntualizó un documento elaborado por La Bancaria. Además se aseguró: "La paciencia tiene un límite y se agotó, el gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal, los legisladores oficialistas y un puñado de opositores funcionales a su proyecto arremetieron y cercenaron derechos de trabajadores, jubilados y pensionados del Bapro". "Erróneamente o de mala fe señalaron que los trabajadores del Bapro tienen un régimen jubilatorio de privilegio y no es así. Simulan desconocer que tiene características especiales y no de privilegio y que se sostiene con aportes de la empresa y con otro mayor a cualquier régimen previsional a partir de activos y pasivos, quienes continúan haciéndolo luego de serlo. También con aportes extraordinarios del personal cada vez que hay un acuerdo salarial, un ascenso o al ingresar a la entidad, contribuyendo con su primer salario completo", puntualizó el documento de La Bancaria firmado por su secretario nacional, Sergio Palazzo. "Si la cantidad de jubilados es mayor a la de aportantes, los únicos responsables son los directorios y gobiernos, que congelaron la planta de personal no obstante la notoria ausencia de dotación, en especial en las sucursales, y también el fraude laboral cometido al tercerizar tareas propias de la institución, incluso con empresas del Bapro. El banco se apropió de recursos extraordinarios que generaba su Caja a través de la colocación de seguros. Nunca la indemnizó y tampoco la retribuyó por la rentabilidad que generó la compañía de seguros de la entidad financiera", continuó La Bancaria.



Bancarios bonaerenses van al paro en contra de la reforma previsional de Vidal

